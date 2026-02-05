Abogado es multado tras presentar escrito con jurisprudencia falsa generada por IA en tribunal de Concepción

El Segundo Juzgado Civil de Concepción sancionó con una UTM a un abogado que reconoció haber usado inteligencia artificial para redactar un escrito con fundamentos inexistentes. El tribunal concluyó que la conducta vulneró la buena fe procesal.

De acuerdo con los antecedentes, el abogado ingresó un escrito en el marco de una causa civil, argumentando con supuestas sentencias que respaldaban su postura. Sin embargo, al revisar los fundamentos, el magistrado advirtió que se trataba de referencias que no existían o que no guardaban relación con lo planteado.

Al analizar los casos citados, el tribunal detectó que uno correspondía a una apelación de una resolución que nunca dio lugar al incidente mencionado, mientras que otro aludía a una causa distinta y sin relación con el conflicto debatido.

Tras ser notificado de la situación, el abogado reconoció que el escrito fue elaborado con apoyo de inteligencia artificial. En un comunicado posterior, aseguró que la responsabilidad recaía en otro abogado del estudio que redactó el documento y que él solo lo firmó.

“Un abogado del estudio redactó este escrito y se apoyó con inteligencia artificial para su redacción, de esta forma fue presentado al tribunal. Mi culpa y responsabilidad como director del estudio fue no revisarlo antes de presentarlo”, señaló.

Tribunal: se vulneró la buena fe procesal

El juzgado estimó que la conducta del profesional resultó contraria a la buena fe procesal y a la ética profesional, ya que se incorporaron antecedentes inexistentes que podían inducir a error al tribunal.

Por ello, resolvió sancionarlo con una multa equivalente a una UTM, advirtiendo además sobre los riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial sin una revisión humana exhaustiva.