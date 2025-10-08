A ley proyecto que reconoce labor de recolectores de basura: “Es un anhelo largamente esperado”

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que con esto se reconocen las particularidades del trabajo que realizan las y los trabajadores de recolección de residuos, apuntando a mayor protección en seguridad y salud y equiparando las condiciones entre contratos con municipios o vía licitaciones.

Este miércoles fue aprobado el proyecto de ley que da reconocimiento a las y los recolectores de basura, avanzando así en protección de salud y seguridad para quienes desempeñan esta labor.

La iniciativa que ingresó el Gobierno en mayo de 2024 finalmente vio la luz tras recibir el respaldo en la Sala del Senado, con 38 votos a favor, pasando así a su pleno despacho a ley.

Este proyecto busca dar reconocimiento de la labor de recolectores de residuos domiciliarios, “garantizando la protección de la salud y seguridad en igualdad de condiciones, tanto respecto a trabajadores contratados por las municipalidades como a aquellos trabajadores contratados por licitaciones”, señalan desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En esa línea, añaden que con esta nueva ley se incentiva a mejorar las condiciones laborales en las licitaciones y también dar mayor estabilidad para el cumplimiento de derechos. Con esto se reconocen las condiciones específicas de seguridad y salud, con herramientas para que las municipalidades puedan asegurar su cumplimiento.

🔔 ¡Será ley! Aprobado el proyecto de ley que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. pic.twitter.com/9t4CPZw15U — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) October 8, 2025

Tras conocerse la aprobación del proyecto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, celebró que este reconocimiento era “un anhelo largamente esperado por los dirigentes sindicales y trabajadores que se dedican a la recolección de residuos domiciliarios”, y que sin la insistencia de ellos esta ley no habría visto la luz.

“Este es un reconocimiento especial a una labor que no solamente durante la pandemia demostró ser esencial, sino que cumple un rol no solamente para responder a una necesidad muy básica de la ciudadanía, sino también operar en la red contribuyendo al fortalecimiento de la salud pública y a la salubridad de las ciudades. Y en ese sentido reconocer que las condiciones en las que ustedes se desempeñan, que no solamente requieren de mecanismos de seguridad y salud, sino que también reconocer las contingencias, los riesgos a los que están expuestos, requería de un tratamiento especial en el Código del Trabajo”, afirmó el secretario de Estado.