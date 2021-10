Este 18 de octubre se conmemora el segundo aniversario del estallido social en Chile. Fue un día como hoy cuando miles de personas decidieron salir a marchar a las calles para protestar por los derechos sociales.

Diversas frases marcaron la previa de este proceso histórico y, tras un reposado análisis, resultaron dar cuenta del distanciamiento que buena parte del mundo político tenía con las demandas de quienes se expresaban con ahínco en todo el territorio.

Lee también: Daniel Matamala en un nuevo 18 de octubre: “La CC va seguir teniendo problemas, pero es la esperanza que tenemos”

Algunas declaraciones fueron rápidamente rectificadas, hubo arrepentimientos públicos y aclaratorias por supuestos malentendidos. Este es un recorrido por los dichos más significativos.

7 de octubre

Juan Andrés Fontaine: “Quien madrugue puede ser ayudado con una tarifa más baja”

Frente a las críticas por el alza del precio del transporte público, el entonces ministerio de Economía, Juan Andrés Fontaine, invitó a las personas a madrugar, ya que, en los horarios bajos, la tarifa se reducía a $640.

En conversación con CNN Chile el 7 de octubre, el secretario de Estado afirmó que “alguien que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 am, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”.

“Se abrió un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado a través de una tarifa más baja”, añadió.

17 días después, Fontaine pidió disculpas por sus dichos y, posteriormente, fue removido del gabinete. “Humildemente, yo pido perdón. Esas palabras de ninguna manera reflejan lo que quise decir”, sostuvo durante un punto de prensa.

8 de octubre

Presidente Piñera: “Nuestro país es un verdadero oasis”

El 8 de octubre, el presidente Sebastián Piñera participó de una extensa entrevista en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde aseguró que “en medio de una Latinoamérica convulsionada, nuestro país es un verdadero oasis”.

“Hay una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 176 mil empleos al año, los salarios están mejorando (…) Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país”, aseguró.

Cuando comenzaron las protestas a lo largo del país, el presidente afirmó en una conferencia que el país “está en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”.

Felipe Larraín: “Para los románticos, ha caído el precio de las flores”

El mismo día que el presidente aclamaba el oasis chileno, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) no había registrado variación durante el mes anterior.

La autoridad aprovechó la instancia para hacer un par de recomendaciones respecto a los productos que habían bajado. “Hay algunas sorpresas (…). Para los románticos, ha caído el precio de las flores”.

El IPC fue uno de los argumentos usados por los expertos para justificar el alza del precio del transporte público.

Larraín se disculpó por sus comentarios pocos días después y también salió del gabinete. “Si a alguien le incomodó, lo lamento, la verdad es que la intención fue completamente otra”, dijo la autoridad.

15 de octubre

Gloria Hutt: “Los escolares no tienen argumento”

Ante las primeras evasiones masivas realizadas en el Metro de Santiago, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirmó que “los escolares que no tienen un argumento, ya que no aumentó la tarifa para ellos”.

Las evasiones continuaron y, al día siguiente, la secretaria de Estado endureció su postura y advirtió que los estudiantes podrían perder el beneficio de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) si participaban de ellas.

16 de octubre

Clemente Pérez: “Cabros, esto no prendió”

En entrevista con 24 horas de TVN, el entonces ex presidente del directorio de Metro, Clemente Pérez, le dedicó duras palabras a las personas que participaban de las evasiones.

Lee también: Municipalidad de Santiago retiró mobiliario público y sostuvo reunión con vecinos en la antesala de un nuevo 18-O

Pérez sostuvo que solo se habían registrado 3.500 evasiones, una cifra menor al ser comparada con los viajes realizados diariamente. “Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población”, añadió.

“La gente está en otra, el chileno es bastante es más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes (…) La gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la población”.