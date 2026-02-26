Con presencia de Argentina, Ecuador y El Salvador: Estos son los 12 jefes de Estado que asistirán al cambio de mando

Cancillería detalló que los jefes de Estado, junto a otras altas autoridades de América y Europa, ya confirmaron su asistencia a la ceremonia que marcará el inicio de la administración de José Antonio Kast y el término del periodo de mandato de Gabriel Boric.

Este jueves se reveló el listado de mandatarios y jefes políticos que asistirán al cambio de mando del gobierno que se realizará el próximo 11 de marzo.

A través de un comunicado, Cancillería informó que doce jefes de Estado, junto a otras altas autoridades de América y Europa, ya confirmaron su asistencia a la ceremonia que marcará el inicio de la administración de José Antonio Kast y el término del periodo de mandato de Gabriel Boric.

Entre las principales figuras que participarán se encuentra el rey Felipe VI, así como los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Tamás Sulyok (Hungría), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana) y Yamandú Orsi (Uruguay).

A ellos se suma el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

La lista también incluye a otras autoridades de alto nivel, como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el vicepresidente del Consejo de Ministros y canciller de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.