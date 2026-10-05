Viceministro de Indonesia propone alianza con Chile: “Podemos establecer una cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos”

El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arif Havas Oegroseno, planteó la posibilidad de combinar litio chileno y níquel indonesio mediante una empresa conjunta para fabricar baterías para vehículos eléctricos. La propuesta apunta a ampliar la cooperación minera entre ambos países y desarrollar productos de mayor valor agregado.

El planteamiento fue expuesto durante la misión empresarial INA-LAC 2026, realizada el pasado jueves y viernes en Santiago. Según el comunicado del encuentro, la actividad reunió a 26 empresas indonesias y tuvo entre sus principales ejes las oportunidades de inversión y cooperación en minería y energía.

“Combinar el litio chileno con el níquel indonesio y procesarlos mediante una empresa conjunta es muy importante”, afirmó Oegroseno en entrevista con CNN Chile. Y agregó: “Podemos establecer una cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos”.

El viceministro señaló que en Indonesia se está construyendo infraestructura para fabricar baterías y expresó su expectativa de que esas operaciones comiencen el próximo año. Sobre la posible participación chilena, planteó: “Así que, si podemos llevar litio chileno a Indonesia y fabricar juntos en este proceso de producción de baterías, habrá muchas sinergias”.

La cooperación, agregó, puede extenderse a las soluciones tecnológicas para la minería y a la capacidad indonesia en fundiciones. “El procesamiento de minerales para obtener productos de mayor valor agregado y la tecnología son, a mi juicio, elementos muy importantes en nuestra economía”, señaló.

Pese a la cercanía política, Oegroseno reconoció que el vínculo económico tiene espacio para profundizarse: “Pero el problema, creo yo, es que todavía no hemos aprovechado al máximo la relación económica”. En ese contexto, identificó al Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) como una base para ampliar la relación comercial.

Una de las brechas que mencionó fue el alcance de las exportaciones indonesias hacia la región. “Solo el 3 % del total de nuestras exportaciones se destina a América Latina”, indicó, y sostuvo que esa participación también refleja oportunidades de crecimiento para los negocios entre ambos países.

Para acercar a las empresas, propuso crear un consejo empresarial bilateral. “Todavía no conocemos bien cómo hacer negocios en el país del otro”, reconoció, y mencionó la experiencia de ELECMETAL en Indonesia como una referencia para otras compañías chilenas interesadas en instalarse en ese mercado.

Oegroseno también presentó a Indonesia como una vía para ampliar la presencia chilena en el Sudeste Asiático. “Además, podemos ofrecer a Chile acceso al mercado de la ASEAN”, afirmó, y planteó que esa conexión permitiría tender un puente comercial a través del océano Pacífico.

Según el balance difundido por la organización, la misión INA-LAC 2026 registró US$ 328,98 millones en acuerdos concretos y US$ 344,08 millones en transacciones potenciales. Las cifras corresponden al encuentro entre Indonesia y América Latina y el Caribe, que también incluyó la firma de memorandos de entendimiento para ampliar la cooperación comercial y de inversión.