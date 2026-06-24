Tesorería y SII detallan ajustes a la condonación de intereses y multas por deudas tributarias: Así funcionará

La Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) entregaron información sobre la puesta en marcha de la nueva política de condonación de intereses y multas por deudas tributarias.

Esta iniciativa, que se ajusta al artículo 207 del Código Tributario, fija criterios respecto a los SII y la Tesorería deberán actuar conjuntamente para “promover y asegurar el correcto cumplimiento tributario”.

El reglamento fue publicado el 18 de junio en el Diario Oficial e indica que la condonación “se aplicará sobre el incremento de los intereses sobre el 3,5% que establece la ley y sobre la base de la antigüedad del giro respectivo”.

De esa manera, y en base a los meses de atraso en el cumplimiento, la TGR detalló que así quedará la condonación:

La entidad aclaró que “para considerar la antigüedad del giro se contará desde el mes calendario de emisión del mismo (primer mes), extendiéndose hasta el último día del mes calendario final de cada tramo”.

Y que en el caso de deudas por Impuesto Territorial (contribuciones de bienes raíces), “el cálculo se iniciará en el mes siguiente al de vencimiento de la respectiva cuota, lo que corresponderá al mes 1”.

Si el contribuyente paga el 100% de su deuda tributaria, el porcentaje de interés incremental condonado será de 5% adicional, según el tramo de antigüedad del folio que se paga; sin embargo, “el monto de condonación adicional será aplicable únicamente cuando la deuda saldada corresponda a más de un giro y este no tenga una antigüedad mayor a 24 meses”.

“Para acceder a este porcentaje adicional, se deberá realizar el trámite exclusivamente ante TGR, organismo que administra el conjunto de las deudas tributarias sujetas a cobranza”, explicó la institución.

Y añadió que “el contribuyente puede realizar el pago de sus deudas tributarias y acceder automáticamente a la condonación en sii.cl o tgr.cl, siempre que no esté afecto a alguna situación que lo excluya del beneficio”.