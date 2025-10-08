SKY y Desafío Levantemos Chile conmemoraron otro año de alianza y trabajo conjunto

Habiendo nacido en 2017 para el incendio en Santa Olga, la colaboración cumple ocho años de trabajo conjunto que solo en este año ha significado el apoyo de 38 iniciativas.

En un encuentro realizado este martes 7 de octubre en las oficinas corporativas de SKY, la aerolínea y Desafío Levantemos Chile, renovaron oficialmente una de sus alianzas más significativas, que este 2025 cumple más de 8 años de trabajo conjunto.

Desde 2017, cuando se trasladaron más de 500 brigadistas debido al incendio ocurrido en Santa Olga en la Región del Maule, SKY ha colaborado con la institución, a través de la donación de 600 pasajes aéreos (equivalentes a 300 viajes ida y vuelta) cada año, para el desarrollo de proyectos sociales en todo Chile, lo que se ha traducido en más de 6.000 horas de vuelo.

Solo en lo que va de 2025, se han apoyado más de 38 iniciativas de la fundación, que incluyen proyectos de infraestructura, educación, salud, emprendimiento y apoyo en situaciones de emergencia en los cuales se han destinado más de 22 mil horas de trabajo cada año. Entre ellos destacan la construcción y mejoramiento de escuelas y sedes comunitarias, canchas, proyectos que proveen sistemas de agua potable en zonas rurales, programas de desarrollo estudiantil y de emprendimiento, reducción de tiempos de espera en consultas o cirugías en salud, formación de emprendedores y reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por catástrofes, beneficiando directa e indirectamente a más de 220 mil personas en todo el país, durante estos 8 años.

El hito fue encabezado por el presidente ejecutivo de SKY, Holger Paulmann; el CEO de SKY, Daniel Belaúnde; el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell; y su director ejecutivo, Ignacio Serrano, quienes reafirmaron el compromiso mutuo de seguir conectando comunidades con más y mejores oportunidades.

“Esta alianza con Desafío Levantemos Chile es parte fundamental de nuestro programa de Compromiso SKY, que a su vez forma parte de nuestra estrategia ESG como compañía. Nos enorgullece haber acompañado por más de 8 años el trabajo incansable que realizan en las comunidades, entregando soluciones concretas en salud, educación, infraestructura y más. Renovar esta colaboración reafirma nuestra convicción de que la conectividad y un mayor acceso al transporte aéreo, puede cambiar la vida de muchas personas”, señaló el Presidente Ejecutivo de SKY, Holger Paulmann.

Por su parte, desde Desafío Levantemos Chile destacaron la relevancia de esta alianza. “Somos una fundación de emergencia y algo que nos distingue es llegar rápido donde nadie más llega. Eso no sería posible sin aliados tan comprometidos como SKY, que nos han permitido llevar soluciones reales, eficientes y sostenibles a comunidades alejadas, y hacerlo en el menor tiempo posible. Llevamos ocho años trabajando juntos, y esperamos que sean muchos más. Contar con socios que comparten nuestro compromiso social es clave para cumplir nuestra misión de ayudar a las comunidades en momentos de emergencia”, aseguró su presidente, Nicolás Birrell.

Esta colaboración que nace a partir del programa Compromiso SKY, forma parte de la estrategia ESG de la aerolínea y actualmente mantiene 18 alianzas activas en Chile (15) y Perú (3), con un promedio anual de 2.500 tickets donados.

El programa tiene como propósito apoyar el bienestar de las comunidades a través de focos clave como: salud, educación, emergencias, equidad de género e inclusión, descentralización, innovación y emprendimiento. Desde su creación, el programa ha demostrado que volar no solo conecta ciudades, sino también oportunidades y cambios positivos.