Sindicatos de Minera Centinela se manifestarán frente a Antofagasta Minerals tras irse a huelga por diferencias salariales

Los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela informaron que concluyó la votación de huelga en el marco de la negociación colectiva reglada que ambas organizaciones llevan adelante en conjunto con Minera Centinela.

Según el comunicado, el 98,73% del total de socios votó a favor de la huelga, con la participación del 100% de los socios habilitados.

Los sindicatos sostuvieron que esta votación refleja la conciencia de las bases sindicales sobre la necesidad de terminar con lo que calificaron como una discriminación sistemática, al recibir menores remuneraciones y beneficios que trabajadores que realizan las mismas funciones, pero están afiliados a otro sindicato dentro de la misma operación.

De acuerdo con las organizaciones, ese punto ha sido el eje central de la actual negociación, sin que la empresa haya accedido hasta el momento a abordar una solución que garantice la igualdad de trato entre los trabajadores.

Ante esa negativa, los sindicatos indicaron que prepararon planes de contingencia para sostener la huelga por el tiempo que sea necesario.

Llamado a Antofagasta Minerals y familia Luksic

Los sindicatos añadieron que han intentado presentar la situación directamente a los altos ejecutivos de Antofagasta Minerals, sin éxito hasta la fecha, y reiteraron su llamado a buscar una resolución al conflicto, dirigido en especial a los controladores del grupo minero, la familia Luksic, señalando que un conflicto de esta naturaleza sería inédito en la historia de la compañía.

En ese contexto, las organizaciones convocaron a un punto de prensa y manifestación para este martes 29 de septiembre, a las 12:00 horas, frente al edificio corporativo de Antofagasta Minerals, ubicado en la comuna de Las Condes.