Salón del Auto de Beijing 2026: Tres fabricantes chinas de vehículos eléctricos aterrizarán en Chile

Este viernes, en China, se dio inicio a la nueva edición 2026 del Salón del Auto de Beijing, el cual se ha convertido en uno de los tres eventos más importantes de salones de automóviles del mundo, junto con los de Frankfurt, en Alemania, y Detroit, en Estados Unidos.

CNN Chile viajó hasta la capital de China para conocer los detalles del evento que se realiza en un espacio de 380.000 m² y contempla la exposición de más de 1.400 autos, más de 180 nuevos lanzamientos de vehículos —en su mayoría eléctricos— y 71 automóviles conceptuales.

En la convención se encuentran las principales marcas del mundo, tales como BMW, MINI, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Jetta, smart, Ford, SAIC General Motors (Buick y Cadillac), Lincoln, Volvo, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Changan, Mazda, Hyundai, Peugeot, Dongfeng y Citroën.

Asimismo, están las grandes marcas chinas como BYD, Geely Auto y SAIC Motor. En esa línea, en cuanto a las marcas de vehículos eléctricos, están Xiaomi EV, Li Auto y NIO. Mientras que en las marcas de lujo, destacan Porsche, Lotus y Mansory.

Con esto, el Salón del Automóvil de Beijing 2026 se ha convertido oficialmente en la exposición más grande de vehículos de toda la historia de los salones del mundo.

Asimismo, se presentaron nuevas tecnologías que serán parte de los nuevos lanzamientos. El director de comunicaciones de BYD para América, Europa y Medio Oriente, José Miranda, señaló: “Este es el auto show más grande del mundo, lo que estamos viendo acá es la tecnología más avanzada que muy probablemente veremos en Chile este año”.

Entre esas nuevas tecnologías, el director de comunicaciones de BYD destacó lo más reciente en unidad de cargadores para autos eléctricos: “La unidad de Flash Charger, que es la unidad de cargadores superrápidos, carga más rápido que un celular porque en cinco minutos tienes cargado el auto. Esa tecnología va a llegar a Chile”.

Tres nuevas marcas llegarán a Chile

En la instancia se confirmó que tres nuevas marcas aterrizarán sus operaciones en Chile, siendo estas Arcfox, Denza y Lepas.

Arcfox es una marca de vehículos eléctricos premium perteneciente al gigante automotriz estatal chino BAIC Group. Cuenta con alianzas con la firma de ingeniería austriaca Magna y con Huawei, utilizando sus sistemas operativos HarmonyOS y su avanzada tecnología de conducción autónoma.

Por su parte, Denza también es una marca de categoría premium, que nació originalmente en 2010 como una empresa conjunta entre BYD y Mercedes-Benz. Sin embargo, tras una serie de reestructuraciones, BYD tomó el control total de la compañía, posicionándola como su marca de gama intermedia-alta, ubicada por encima de los modelos regulares de BYD, pero por debajo de su marca de lujo, Yangwang.

La tercera marca que llegará a Chile será Lepas, la cual es parte del fabricante Chery y fue creada en 2025. Actualmente, solo cuenta con tres modelos en su catálogo, siendo estos los L4 EV, L6 EV y Lepas L8 PHEV.

El gerente de general de Lepas en Chile, Nicolás Pietrantoni, afirmó: “Lepas llega a Chile con tres modelos, el L4, L6 y L8, vamos a llegar con modelos a combustión, híbridos y eléctricos”.

Más detalles del Salón del Auto de Beijing

Este viernes a las 23:00, a través del programa Agenda Motor por CNN Chile, se podrán conocer más detalles sobre Salón del Auto de Beijing 2026.