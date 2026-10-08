Rosanna Costa viajará a Bangkok para las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participará en las Reuniones Anuales 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial, que se desarrollarán entre el 12 y el 18 de octubre en Bangkok, Tailandia, informó el instituto emisor.

La instancia reúne a autoridades económicas y financieras, gobernadores de bancos centrales y representantes de organismos internacionales para analizar las tendencias y la evolución de la economía mundial, las perspectivas de crecimiento, los riesgos para la estabilidad financiera y los desafíos del sistema monetario y financiero internacional.

Según el comunicado, estas reuniones se realizan fuera de Washington D.C. cada tres años, por lo que en esta edición Bangkok será la sede de las actividades oficiales.

En su calidad de gobernadora de Chile ante el FMI, Costa participará en el Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el principal órgano asesor del organismo en materias relacionadas con la economía mundial y el sistema financiero internacional. También asistirá al encuentro de Gobernadores de Bancos Centrales y Ministros de Hacienda del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

La agenda de la presidenta del Banco Central contempla, además, la Reunión de Gobernadores del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), instancia regional que agrupa a bancos centrales de América Latina y el Caribe.

Reuniones con autoridades de la Fed y el FMI

El itinerario incluye reuniones bilaterales con autoridades monetarias y representantes de organismos internacionales, entre ellos Lisa Cook, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos; el presidente del Banco de Mongolia; y dos altos representantes del FMI, Dan Katz, segunda máxima autoridad del organismo, y Silvana Tenreyro, economista jefe.

El Banco Central precisó que la visita también contempla la participación en paneles y reuniones con representantes de instituciones financieras e inversionistas globales, además de otras instancias de diálogo con actores del sistema financiero internacional.