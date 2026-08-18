Quiroz niega recesión técnica tras dos trimestres del PIB en rojo y adelanta alzas de hasta $90 en combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este martes que “no hay recesión técnica” en la economía chilena, pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) acumula dos trimestres consecutivos en terreno negativo.

“Es un dato del pasado“, sostuvo el encargado de la billetera fiscal al referirse a la caída del PIB del segundo trimestre.

El PIB cayó 0,2% arrastrado por minería y construcción

Según el Boletín Estadístico publicado este martes por el Banco Central, el PIB cayó 0,2% en el segundo trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

La minería del cobre retrocedió 10,5% interanual entre abril y junio, la mayor baja sectorial del trimestre, y por sí sola restó 1,2 puntos porcentuales al PIB. Mientras que la construcción fue el otro sector que restó al resultado, con una caída de 3,2% interanual que le significó una contribución negativa de 0,2 puntos al PIB.

Quiroz basó su descarte de la recesión técnica en la medición desestacionalizada sin decimales: “Es un dato que conocíamos cuando llegamos al gobierno, un menos 0,3%, y que el segundo trimestre fue cero, así que pasamos de negativo a cero”, explicó el ministro.

El titular de Hacienda dijo confiar en que la economía mostrará un mejor desempeño en los próximos meses, considerando que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio creció 2,4% respecto de igual mes del año anterior, cortando una racha de cinco meses consecutivos de caídas: “Vienen números positivos hacia adelante”, sostuvo Quiroz.

Combustibles subirán este jueves

El ministro también adelantó que los precios de los combustibles subirán a partir de este jueves: “Los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra“.

En esa línea, precisó que espera “alzas del orden de $30 o algo más en bencinas y del orden de $90 o algo por ahí en diésel”.

Las alzas se darán a conocer este miércoles y entrarán en vigencia a partir del jueves 20 de agosto.