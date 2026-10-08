“La inflación es responsabilidad del Banco Central”: Quiroz reconoce que “está desafiante” cumplir proyección de 3,8% de inflación tras IPC de septiembre

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este jueves al IPC de septiembre, que según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registró una variación mensual de 0,4% y acumula un alza de 4,1% en doce meses, impulsado principalmente por el transporte y los alimentos.

Consultado por la responsabilidad del Gobierno frente a la inflación durante un encuentro organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos, Quiroz remarcó que esa tarea corresponde al Banco Central.

“Recordemos que la inflación y el IPC es una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es responsable de la estabilidad de precios. Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”, aseguró.

Quiroz reconoce escenario “desafiante”

Sobre si el Gobierno espera cumplir la proyección de 3,8% para la inflación de 2026 contenida en el último Informe de Finanzas Públicas, considerando las presiones del dólar y el precio del petróleo, el ministro reconoció las dificultades del escenario, aunque proyectó una moderación hacia adelante: “Está desafiante, pero pensamos que puede venir un ajuste, una desaceleración del crecimiento del precio, vamos a ver las variables”.

Respecto a si esta nueva alza de precios obligaría a revisar las cifras del Presupuesto 2027, Quiroz explicó que los montos ya quedan establecidos por ley y que cualquier ajuste posterior se canaliza por otra vía.

“El presupuesto quedan fijados los números en la ley, están fijados los números en el informe de finanzas públicas y después durante el año si hay cambios muy relevantes, hay que hacer ajustes por vía de los decretos modificatorios del presupuesto”, señaló.

Quiroz apunta al cobre como factor detrás del Imacec

El ministro también abordó la relación entre el bajo crecimiento, el desempleo y el consumo de los hogares. Antes de responder directamente, precisó cuál es, a su juicio, el principal factor detrás de la desaceleración que mostró el Imacec.

“Yo quiero primero señalar el factor que es más importante en la explicación del Imacec. El primero es una desaceleración que venía desestacionalizadamente desde octubre del 25 y se ha prolongado un poco más de lo esperado, pero además el tema es el cobre”, sostuvo.

En esa línea, Quiroz vinculó la caída de la actividad minera con decisiones de inversión tomadas en años anteriores: “En agosto, la producción minera cayó 17%. Esas caídas en buena medida son falta de inversión en años pasados y es lo que estamos resolviendo ahora, trabajando ahora para resolver el futuro”.

Mas dice que las presiones inflacionarias “siguen vigentes”

En esa misma línea, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también se refirió al dato del IPC, advirtiendo que la cifra confirma que las presiones inflacionarias no han cedido: “Un avance mensual de 0,4% confirma que las presiones inflacionarias siguen vigentes y que no podemos relajar el tranco”.

Mas planteó que la prioridad del Gobierno es dar estabilidad, y que la única forma de mitigar esas presiones en el largo plazo es “recuperar el crecimiento, destrabar los proyectos estancados y reactivar con fuerza la inversión en el país”.