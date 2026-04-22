Proyecto de Ley Miscelánea marca la agenda del foro Latam Focus 2026 de BTG Pactual con la presencia del Presidente Kast

El seminario Latam Focus 2026 de BTG Pactual, que contó con la participación estelar del Presidente de la República, José Antonio Kast, se convirtió en el escenario en el que se debatieron los alcances del proyecto de Reconstrucción Nacional, la iniciativa que con más de 40 medidas busca avanzar en la meta del gobierno de volver a crecer al 4% y que fue ingresada oficialmente al Congreso tras varias semanas de anuncios.

Durante su intervención en el encuentro, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el sentido del proyecto: “Frente al problema de nuestra competitividad tributaria, que es un problema bastante grave, y también el problema de nuestro exceso de trabas burocráticas a las inversiones. Con eso esperamos recuperar las inversiones, y recuperar las inversiones es recuperar el crecimiento”.

Tal como se había anunciado, el proyecto busca reducir el impuesto a las empresas de 27 a 23% de forma gradual entre 2027 y 2029. Además de reintegrar el sistema tributario y proponer medidas de invariabilidad tributaria para grandes proyectos.

En el panel empresarial del seminario, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, valoró el giro del Ejecutivo: “Han venido sucesivos cambios no solo en materia tributaria, también en materia reglamentaria y de regulación y normas, y por lo tanto es un guiño importante si uno quiere atraer más inversión. No solo extranjera, como era el DL 600, sino que también inversión nacional”.

Quienes tienen reparos son las Pymes, que buscaban que este proyecto garantizara una tasa permanente de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el proyecto mantiene el régimen transitorio de la tasa, que actualmente está en 12,5, pero que subiría a 23% en 2029, igualándose a la de las grandes empresas.

Esa fue, precisamente, una de las principales tensiones del debate. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, expresó desde el foro: “Lamentamos que no se haya incluido el impuesto de primera categoría de 12,5% permanente a las Pymes en este proyecto”. El líder gremial añadió que “el presidente va a mantener el compromiso de tener el impuesto de primera categoría en 12,5%, pero que iría en otro proyecto y en ese sentido nos genera bastante incertidumbre, ya que no existe ningún gobierno que en los últimos 36 años haya aprobado dos leyes tributarias dentro de su periodo”.

Uno de los puntos que el gobierno ha destacado como un apoyo directo a las Pymes es el crédito tributario al empleo formal, que busca subsidiar hasta el 15% de remuneraciones que vayan aproximadamente desde 545 mil pesos hasta 838 mil pesos.

En esa línea, y en el marco de las conversaciones del seminario, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, enfatizó: “Llamamos al Congreso Nacional a acoger estos planteamientos para poder darle a las Pymes, al sector productor y desde luego al empleo de la región, la certeza jurídica y la sostenibilidad en el tiempo”.

Modificaciones en permisología

Otro de los ejes del debate en Latam Focus 2026 fue la permisología. En esa materia, se reduce el plazo de invalidación de permisos sectoriales de dos años a seis meses, y se propone que el Estado reembolse los gastos en casos de proyectos que cuenten con una resolución de calificación ambiental aprobada pero sean judicializados, resultando en la anulación de esta. Además, ante hallazgos arqueológicos, se fija un plazo de 20 días corridos para que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) establezca si se requiere una autorización formal para continuar con la iniciativa.

El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, también presente en el encuentro, señaló que “eso ha sido otra traba importante a la inversión. Tenemos interés de los inversionistas, hay que ahora hacerle más atractivo invertir en Chile. Y eso tiene que ver con seguir avanzando en mantener la estabilidad que tenemos, donde el Banco Central hace su trabajo, consolidar las cuentas fiscales, pero también eliminar este tremendo sesgo contra la inversión por los impuestos altos que tenemos en el país”.

Además, con el objetivo de aumentar la recaudación a corto plazo, se plantea una ventana de 12 meses de rebaja a la mitad del impuesto a la herencia y donaciones para adelantar recursos. Además de 12 meses para declarar rentas en el exterior con una tasa de 10% y un impuesto rebajado de 7% a quienes repatríen esos capitales dentro de los primeros tres años.

No todas las miradas en el seminario fueron optimistas respecto al efecto fiscal del paquete. El economista y académico de la U. Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, advirtió: “Gran parte de las medidas generan menor recaudación. Hay unas que podrían generar más recaudación, pero no sabemos cuánto y cuándo, y tienen bastante incertidumbre y puede que no sean tan grandes como se espera”.

Entre las medidas para contener el gasto se incluye el fin de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la destitución o término de contrato en casos de mal uso de licencias médicas, y la limitación por dos años a que nuevas instituciones de educación superior ingresen al sistema de financiamiento a la gratuidad, entre otras. Medidas que buscan asegurar el financiamiento del plan.

Cerrando el análisis, el economista jefe de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, sostuvo: “La comisión Marfán estableció que si bien es cierto que una rebaja de impuesto corporativo nos va a hacer crecer más, esa mayor recaudación no alcanza a compensar las pérdidas que se tienen por la baja de impuestos. Sin embargo, hay otras medidas como por ejemplo la reducción de permisología que sí puede tener muchos beneficios fiscales”.

Para adelantar más recursos, la iniciativa del gobierno también plantea abrir una ventana de 8 meses para retirar utilidades que permanezcan en la empresa con un impuesto sustitutivo del 10%.

Mira acá la nota de CNN Chile: