Primer anuncio de alza de combustibles disparó compra de alimentos básicos hasta en 65%

En los tres días posteriores al anuncio del gobierno sobre el alza en los precios de los combustibles, el 23 de marzo, los supermercados chilenos experimentaron un salto significativo en sus ventas.

Así lo reveló un informe de NielsenIQ Chile, que monitoreó el comportamiento del consumidor durante las semanas previas y posteriores al alza, que entró en vigencia el 26 de marzo.

Las categorías más demandadas durante esa semana fueron los productos correspondientes a la canasta básica y de larga duración.

Todas comparten una característica común: productos no perecibles y de consumo frecuente, lo que revela una conducta de stockeo preventivo ante posibles alzas.

Según el informe, pasados los tres primeros días, las ventas se normalizaron. El repunte registrado en la semana siguiente respondió principalmente a la estacionalidad de Semana Santa, un factor independiente del alza de combustibles. Los precios de la canasta básica aún no mostraban un alza sostenida, aunque el mercado permanecía en un período de ajuste.

El fenómeno no ocurrió de forma aislada. NielsenIQ apunta a que el consumidor chileno tiene lo que llaman una “memoria inflacionaria activa“, forjada durante la crisis de 2022, cuando el IPC superó el 12% anual y los precios de los alimentos subieron más de un 30%.

Esa experiencia dejó aprendizajes concretos, el chileno sabe que los anuncios de alzas preceden las subidas reales de precios, y actúa en consecuencia anticipándose antes de que el impacto llegue al bolsillo.

Consumo por productos de marca propia alcanza el 13%

Otro efecto inmediato fue la reactivación de las marcas propias. En la semana del anuncio, los productos de marca propia o controlada alcanzaron una importancia de 14,6% del valor en supermercados, frente al 13,1% registrado en el primer trimestre de 2026.

Asimismo, señalaron que durante la crisis de 2022 este segmento creció un 26,5% en valor frente al 7,5% de las marcas comerciales, aunque con una paradoja relevante: las marcas propias subieron más de precio que las comerciales en ese período, erosionando parte de su ventaja histórica de precio unitario.

El IPEC de abril de 2026 cayó a 34,2 puntos, con una baja mensual de 9,4 puntos porcentuales, una de las peores caídas históricas del indicador. En esa línea, destacaron el pesimismo inmediato, ya que las expectativas a cinco años también se deterioraron con fuerza, algo que no se observó ni durante la pandemia ni tras el terremoto.

A pesar de los efectos que ha traído el conflicto en Medio Oriente, los datos de consumo muestran que el chileno no deja de gastar, sino que aprende a administrar mejor su presupuesto, anticipa las alzas, migra a formatos más pequeños y sustituye marcas sin abandonar categorías completas.