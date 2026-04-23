PIB regional se expandió 2,5% en 2025 impulsado por el crecimiento de 14 regiones del país

El Banco Central publicó las cifras del PIB regional correspondientes al cuarto trimestre del 2025, en las que se destacó un balance positivo de 14 de las 16 regiones del país y la caída de Tarapacá por el bajo desempeño de la minería del cobre.

Este jueves el Banco Central publicó los resultados del cuarto trimestre del Producto Interno Bruto (PIB) Regional del 2025, con lo que ya se conoce el desempeño económico de cada región del país durante el año pasado.

En concreto, el PIB regional tuvo una expansión del 2,5%, gracias al crecimiento de 14 de 16 regiones del país.

Entre los factores que impulsaron este balance, el Banco Central destacó que el consumo de los hogares aumentó en quince regiones, registrando una variación agregada de 2,7% en el país. A eso se le suman las exportaciones de bienes y servicios, que anotaron un incremento de 4,6%, con alzas en doce regiones.

De igual manera, la institución financiera explicó que las actividades del comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales fueron las principales contribuciones al crecimiento.

Sin embargo, el sector de la minería y el Índice de Generación Eléctrica (EGA) presentaron incidencias negativas para la economía nacional, con resultados mixtos en las distintas regiones del país.

Además, en cuanto a las exportaciones de bienes, crecieron los envíos de fruta, productos mineros y alimentos. Mientras que en la exportación de servicios, el gasto en turismo trajo números azules en todas las regiones.

Macrozona Norte

La región de Arica y Parinacota creció 5,3% impulsada por la industria pesquera y los servicios personales, pero la bajada en envíos mineros explicó la caída del 1,2% en las exportaciones.

La región de Tarapacá sufrió un retroceso del 8,3%, debido al bajo desempeño de la minería del cobre, a eso se le añade que los envíos mineros explicaron la caída de 8,5% en las exportaciones.

La región de Antofagasta anotó un crecimiento de 1,6%, explicado por la construcción y la generación eléctrica. Por su parte, Atacama presentó una expansión del 15,3% por la minería, en la que destacó una mayor extracción de cobre, oro y plata.

Macrozona Centro

La región de Coquimbo registró un crecimiento del 2,5%, incidido por la contribución de los servicios empresariales, el sector agropecuario-silvícola y el comercio.

Por otro lado, Valparaíso aportó un con alza del 2,8%, impulsado por el consumo de los hogares (3,7%) y el aumento de las exportaciones en un 7,3%.

Región Metropolitana

La Región Metropolitana creció un 2,8% en 2025, principalmente gracias al comercio, los servicios personales y empresariales. El consumo de los hogares se expandió 3,7%, entre los que destacó el gasto en vestuario y alimentos dentro de los bienes no durables, mientras que en los durables resaltaron los servicios de salud y los productos tecnológicos.

Asimismo, las exportaciones presentaron un alza del 7,3%, incididas por un mayor gasto en turismo.

Macrozona Centro Sur

La región del Libertador General Bernardo O’Higgins retrocedió 0,7%, pero las exportaciones crecieron 3,7%, debido al envío de frutas. Sin embargo, fueron contrarrestadas por menores exportaciones mineras.

Mientras que la región del Maule tuvo un alza del 1,4% incidida por el sector agropecuario-silvícola y los servicios personales.

Ñuble registró números azules en todos los sectores, lo que llevó a la región a crecer 2,5%.

En esa línea, la región del Biobío marcó una variación del 0,8%, por alzas en la industria pesquera, la refinación de combustibles y los servicios personales.

Macrozona Sur

El desempeño de los servicios personales, el sector agropecuario-silvícola y el comercio llevó a la región de la Araucanía a registrar un alza del 2,6%, misma cifra que la región de Los Ríos, en la que las exportaciones crecieron un 12,5% por envíos industriales de frutas, alimentos y maderas.

Por su parte, la región de Los Lagos creció 5,3% por el desempeño de las industrias alimenticia y pesquera, y en menor medida, el comercio, la acuicultura y los servicios personales.

Macrozona Austral

La región de Aysén aportó con un crecimiento de 8,5% por su contribución en la acuicultura y la industria pesquera. Mientras que la región de Magallanes registró un alza del 4,4%, incidido por las industrias química y pesquera.