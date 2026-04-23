Quiroz defiende proyecciones del Plan de Reconstrucción Nacional: “No son ficción, son en base al informe de la Comisión Marfán”

El ministro asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que explicó a los parlamentarios integrantes las proyecciones del informe financiero y las metas del proyecto.

Diversas han sido las opiniones que ha generado en el Congreso el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional firmado por el presidente José Antonio Kast este miércoles.

Ya enviada la propuesta al Congreso para que sea discutida su aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó la mañana de este jueves a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para continuar con la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional.

En la instancia, se le cuestionó la subida de impuestos a las pymes de un 12,5% a un 23%, y el impacto real que generará el nuevo crédito tributario para la contratación formal. Ante esto, el titular de Hacienda señaló que el objetivo es “crear del orden de 600 mil a 650 mil empleos, dependiendo de cómo crezca la fuerza de trabajo”.

Con esta medida, esperan reducir la tasa actual de desempleo de un 8,3% a un 6,5%.

Cuestionamientos por las estimaciones de recaudación

Algunos de los parlamentarios presentes en la Comisión de Hacienda cuestionaron las proyecciones que fijó la cartera de Hacienda para el balance fiscal a futuro, el que debería alcanzar un superávit fiscal en 2035 y crecer hasta los US$ 5.631 millones (1,21% del PIB) en 2050.

Quiroz defendió las cifras asegurando: “Nuestras estimaciones no son ficción, sino que en base al informe elaborado por la Comisión Marfán”. A lo que agregó: “Son las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información disponible”.

Acuerdo de Mesa Técnica

Con el fin de agilizar el proceso de tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, el ministro Quiroz aceptó la solicitud del presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero (Rep), de conformar una mesa de trabajo técnica conjunta con el Ministerio de Hacienda.

El objetivo de esta mesa será ir adelantando y puliendo los distintos aspectos del proyecto durante la próxima semana, aprovechando que será semana distrital.