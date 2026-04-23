Rush agrega segundo show en Chile para enero de 2027 tras agotar la primera fecha

La legendaria banda de rock canadiense se presentará el 17 y 19 de enero en el Estadio Bicentenario La Florida, en el marco de su gira “Fifty Something”. Las entradas para la nueva función saldrán a la venta el 27 de abril.

Debido al éxito de ventas, Rush anunció un segundo concierto en Chile para el 19 de enero de 2027, sumándose a la fecha ya confirmada del 17 de enero en el Estadio Bicentenario La Florida.

Será el regreso de la banda a Sudamérica después de 17 años, con Geddy Lee y Alex Lifeson celebrando el legado de Rush y la memoria del fallecido baterista Neil Peart.

Éxito de ventas obliga a nueva función

Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll contarán con la baterista alemana Anika Nilles y el teclista Loren Gold.

La preventa exclusiva para clientes Entel y tarjetas Santander comenzará el lunes 27 de abril a las 11:00 , mientras la venta general arrancará el miércoles 29 a las 11:01 en Ticketmaster.