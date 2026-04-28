Petróleo sigue al alza, supera los US$ 110 el Brent y roza los 100 dólares el WTI

La incertidumbre mundial por el conflicto en Medio Oriente ha seguido elevando los precios del petróleo en las últimas semanas, acercándose a sus máximos desde que comenzaron los ataques.

El West Texas Intermediate (WTI) subió 3,51% y se ubicó en US$ 99,75, acercándose a los US$ 100, pero aún lejos del áximo alcanzado desde el inicio de la guerra con 117,63 dólares.

Mientras que el barril de Brent alcanzó los US$ 111.25 tras un alza del 2,79%.

Asimismo, la reciente decisión de los Emiratos Árabes Unidos de retirarse de la OPEP a partir del 1 de mayo de 2026 ha causado efectos en el precio del petróleo.

Este movimiento, impulsado por el deseo de Abu Dhabi de aumentar su capacidad de producción por encima de las cuotas restrictivas de la alianza, inyecta una nueva capa de volatilidad al mercado.

La retirada de Emiratos Árabes Unidos también incluye la salida de la alianza OPEP+, que incluye a otras diez naciones productoras de crudo, y es liderada por Rusia.

De esta manera, el crudo ha mantenido una tendencia al alza desde el 21 de abril ante la falta de claridad para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán, para también concretar la apertura del estrecho de Ormuz.