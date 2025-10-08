Qué hay detrás del buen año que ha tenido el oro y por qué sería una señal de alerta

Cuando los inversores se abalanzan sobre el oro -que ha superado los 4.000 dólares la onza- no suele ser en épocas de bonanza, sino cuando sienten que el mundo está en llamas.

(CNN) – El oro está teniendo un año excelente, y eso suele ser una señal de alerta sobre la situación en el mundo.

Esta semana, el oro superó los 4.000 dólares la onza, y algunos en Wall Street apuestan a que el repunte apenas está comenzando.

Cuando los inversores se abalanzan sobre el oro, no suele ser en épocas de bonanza, sino cuando sienten que el mundo está en llamas. Ha sido durante mucho tiempo el refugio predilecto en tiempos de tensión económica y preocupación por la inflación.

El oro y las acciones, ambos en alza

Las ganancias de 2025 para el metal precioso son históricas y superan períodos turbulentos anteriores, como los ocurridos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008 o incluso la pandemia.

El oro ha subido un 54% en lo que va de año, camino de su mejor año desde 1979, según FactSet. Cabe recordar que en esa época Estados Unidos se enfrentaba a una inflación de dos dígitos y a una grave crisis energética.

Lo inusual del aumento del oro de hoy es que viene acompañado de un mercado bursátil en auge.

Cautivados por el potencial de la inteligencia artificial, los inversores han acumulado fondos en un puñado de grandes empresas tecnológicas que están impulsando el mercado de valores en su conjunto.

“El mercado de valores y el oro marchan al ritmo de dos tambores muy diferentes”, dijo David Kotok, cofundador de la firma de inversiones Cumberland Advisors.

“Aumento de la demanda mundial”

El repunte del oro refleja la inquietud sobre la economía y la persistente preocupación por la inflación, que se ha mantenido por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal durante los últimos cuatro años y medio. Estados Unidos ha elevado los aranceles al nivel más alto desde la Gran Depresión, y el primer ministro entrante de Japón ha respaldado la reducción de los tipos de interés y un mayor endeudamiento.

El oro ha subido un 5% en lo que va del mes, ya que el cierre del gobierno estadounidense deja a los inversores y a los funcionarios de la Fed en la oscuridad sobre el estado de la economía al descarrilar los principales informes económicos.

En este contexto, los inversores están acumulándose en un activo que no está vinculado a un solo gobierno: el oro.

“La resiliencia global aún no se ha puesto a prueba por completo”, declaró Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en un discurso el miércoles. “Hay indicios preocupantes de que la prueba podría llegar. Basta con observar la creciente demanda mundial de oro”.

Uno de los principales impulsores del repunte del oro es el hecho de que el dólar estadounidense está atravesando uno de sus peores años en décadas.

La debilidad del dólar ha hecho que los inversores cuestionen el carácter que durante mucho tiempo ha tenido el billete verde como refugio seguro mundial.

Los bancos centrales de todo el mundo también están apostando fuerte por el oro.

Esto ganó fuerza después de que Washington y sus aliados castigaran a Rusia por su invasión de Ucrania congelando los activos de Moscú en Estados Unidos.

Estas sanciones plantearon más preguntas entre los funcionarios extranjeros sobre dónde guardar su dinero.

Goldman Sachs informó a sus clientes esta semana que el oro probablemente alcanzará los 4.900 dólares a finales del próximo año. El banco de Wall Street citó las fuertes compras de los banqueros centrales, los inversores minoristas y la inminente bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Ken Griffin, el multimillonario de fondos de cobertura que respaldó a Trump en las últimas elecciones, dijo esta semana que es “realmente preocupante” que los inversores estén empezando a ver al oro como una apuesta más segura que el dólar estadounidense.

“Estamos viendo una inflación sustancial de activos alejados del dólar, ya que la gente está buscando formas de desdolarizarse de manera efectiva”, dijo Griffin a Bloomberg.