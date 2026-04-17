Nissan apuesta a que sus autos sean “Definidos por IA” en el 90% de sus modelos y se aplique el piloto automático desde 2027

La fabricante de automóviles japonesa presentó nuevos autos junto a su hoja de ruta para el futuro con una reducción de productos, estrategias en países claves y la implementación de inteligencia artificial en futuros modelos, dando el puntapié inicial a fines del próximo año.

Desde Yokohama, la gigante automotriz japonesa, Nissan, presentó su hoja de ruta a largo plazo con una visión llamada “Inteligencia de Movilidad para la Vida Diaria”, la que se centra en el cliente e integra inteligencia de movilidad en la vida cotidiana mediante el enfoque de Nissan en los Vehículos Definidos por IA (AIDV).

El presidente y CEO de Nissan, Iván Espinosa, señaló: “Nuestra visión define hacia dónde se dirige Nissan, con la experiencia del cliente como nuestra máxima prioridad. Al impulsar la inteligencia de movilidad, ofreceremos productos y tecnologías intuitivas, avanzadas y confiables que entreguen un valor sobresaliente y una experiencia integral más gratificante”.

“La nueva dirección de largo plazo de Nissan, guiada por su visión, está diseñada para generar una ventaja competitiva sostenible a través de tecnologías de próxima generación, un portafolio de productos optimizado, un enfoque global redefinido hacia los distintos mercados y un modelo industrial organizado en torno a familias de vehículos claramente definidas”, agregó.

¿Qué tecnologías va a implementar Nissan?

En la instancia, también revelaron nuevos modelos, una reestructuración del negocio, la presencia en el mercado latinoamericano, entre otros detalles. Respecto a la implementación de inteligencia artificial, destacaron que el AIDV de Nissan combinará la tecnología Nissan AI Drive y Nissan AI Partner para mejorar la movilidad y optimizar el tiempo de traslado.

A eso, se le suma que la compañía ya está integrando la IA en los sistemas de control y seguridad del vehículo, con lo que apuntan a desplegar la tecnología Nissan AI Drive en el 90% de su alineación a largo plazo.

Para aplicar esta tecnología, el primer modelo que tendrá este avance será el nuevo Nissan Elgrand, que saldrá este 2026 y adoptará la siguiente generación de ProPILOT, la cual consiste en un piloto automático, para fines del 2027.

Asimismo, buscarán mejorar la experiencia del cliente con Nissan AI Partner, el cual se conecta de manera intuitiva para apoyar en actividades cotidianas e integrar naturalmente el vehículo en el día a día.

“La experiencia liderada por IA de Nissan y la siguiente fase de movilidad autónoma estarán habilitadas por una mayor electrificación. La innovadora tecnología e-POWER de Nissan está ampliando la adopción de la electrificación, proporcionando una plataforma clave que ofrece una experiencia de manejo electrificada y creando un puente natural hacia los vehículos totalmente eléctricos”, comunicaron desde la empresa.

“Además de e-POWER, Nissan ofrecerá una gama más amplia de trenes motrices electrificados para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en los mercados globales. Este portafolio diversificado incluye un nuevo sistema híbrido eléctrico (HEV) para futuros vehículos con chasis tipo escalera, orientado a clientes que requieren mayores capacidades y seguridad en recorridos largos. Nissan completará el espectro de opciones ofreciendo soluciones híbridas enchufables y de rango extendido mediante alianzas estratégicas”, agregaron.

Reducción de 61 a 45 modelos

Dentro de las medidas a largo plazo de Nissan, destacó un desarrollo más ágil, por lo que optimizará su portafolio global de 61 a 45 modelos, dejando de lado los modelos de bajo desempeño.

En esa línea, estructuraron sus productos en cuatro categorías:

Heartbeat : Modelos que encarnan la identidad, el valor emocional y la innovación de Nissan

Core : Modelos que sostienen el negocio global con escala y estabilidad

Growth : Modelos orientados a la expansión en mercados con demanda emergente

Partner : Modelos que amplían la cobertura de mercado mediante colaboraciones disciplinadas

Nuevos modelos de Nissan

Los modelos que presentó la automotriz japonesa consisten en el X-Trail e-POWER, el cual es un modelo Core global con un sistema impulsado por motor eléctrico de Nissan, que ofrece eficiencia y una conducción ágil propia de los motores eléctricos, sin necesidad de recargar.

Asimismo, se le suma el Juke EV, modelo Core, que combina un diseño audaz y distintivo con electrificación total y funciones inteligentes.

Para estos modelos, Nissan buscará venderlos en todo el mundo y, en caso de seguir subiendo el precio del petróleo, están preparados para aumentar la producción del X-Trail e-POWER y Juke EV si los consumidores aumentan la demanda de la línea eléctrica de los productos.

“Estamos plenamente preparados para elevar la cadencia de producción de nuestros modelos eléctricos y de la tecnología e-POWER de forma inmediata si la demanda así lo requiere, no es solo un cambio de catálogo, es una evolución de nuestras plantas”, aclaró Guillaume Cartier, jefe de performance de Nissan.

“La flexibilidad de nuestras nuevas líneas de montaje nos permite ajustar el volumen de vehículos electrificados en tiempo real, garantizando que Nissan pueda liderar la transición energética sin importar la velocidad a la que se mueve el mercado”, agregó.

A estos se les suma el nuevo Skyline, un modelo Heartbeat para Japón, que ofrece desempeño, precisión y un carácter centrado en el conductor.

Mientras que en el área premium de Nissan, INFINITI, la marca de lujo será revitalizada mediante nuevos modelos y renovaciones, incluyendo el nuevo SUV QX65 2027, un nuevo sedán deportivo premium y un SUV compacto de lujo hacia finales de 2028.

Nissan pone sus fichas en Japón, Estados Unidos y China

Nissan detalló que seguirá evolucionando su estrategia global, redefiniendo los roles de sus tres mercados líderes: Japón, Estados Unidos y China.

Japón, mercado de origen de Nissan, seguirá siendo un campo de pruebas para tecnologías avanzadas, incluyendo la introducción de la siguiente generación de ProPILOT y servicios de movilidad.

“A partir del año fiscal 2028, Nissan introducirá una nueva serie de autos compactos para fortalecer la alineación, con el objetivo de alcanzar 550,000 unidades anuales para el año fiscal 2030”, explicaron.

Para Estados Unidos, la compañía espera regresar a un millón de ventas anuales para el año fiscal 2030, por lo que la estrategia se centra en el liderazgo en vehículos grandes y una sólida huella manufacturera con alto nivel de localización.

“Las inversiones en vehículos eléctricos se mantendrán disciplinadas y alineadas a las tendencias del consumidor y la evolución regulatoria. INFINITI será revitalizada con tres nuevos modelos para el año fiscal 2028, apoyando el crecimiento de marca y márgenes”, argumentaron.

Mientras que China será una fuente de velocidad de desarrollo, eficiencia de costos y exportaciones globales, así, buscará fortalecer su portafolio de NEV, Nissan ampliará las ventas domésticas y establecerá las exportaciones como un pilar estratégico, con un objetivo de un millón de unidades para el año fiscal 2030.

La importancia de China para el futuro de Nissan

El gigante asiático será clave para el mercado latinoamericano, puesto que el N7 se exportará a LATAM y ASEAN, mientras que Frontier Pro Plug-in Hybrid (PHEV) abastecerá a LATAM, ASEAN y Medio Oriente, generando oportunidades de crecimiento mediante una mayor oferta de vehículos electrificados.

“Nosotros tenemos una joint venture en China de hace más de 20 años con Dongfeng y estamos desarrollando productos con tecnología china, con costos de China y el tiempo de China. Un buen ejemplo es el N7, que se lanzó hace meses en dicho país, es un producto que se diseñó, se hizo la ingeniería y la manufactura en China con el cliente local en el centro, y el resultado es un producto que se está vendiendo muy bien, es un producto rentable y vemos que podemos usar estos productos porque vienen más”, dijo el presidente y CEO de Nissan.

“Empezamos con el N7, luego hicimos el N6 Plug-in Hybrid, hicimos la Frontier Pro, vieron hoy el NX8 y hay más productos que vienen después con las mismas bondades del tiempo de desarrollo, el costo y la tecnología, y vamos a exportar esos productos. Uno de los mercados objetivo son los mercados donde las marcas chinas vienen de una forma muy agresiva, Latinoamérica, el sur de Asia, el Medio Oriente, tal vez en alguna distancia de Europa, y es lo que estamos nosotros utilizando, porque tenemos esas ventajas que tienen otras marcas chinas”, cerró Iván Espinosa.

Los detalles de los nuevos modelos de Nissan

Este viernes a las 23:00 se podrán conocer en profundidad los detalles de los modelos X-Trail e-POWER y del Juke EV a través de Agenda Motor.