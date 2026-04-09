Montos superan US$ 550 millones: Más de un cuarto de contribuyentes presentaron su declaración de renta al SII

El SII cifró en 26,7% del total esperado, las declaraciones que recibió dentro del primer plazo para obtener la devolución anticipada de excedentes.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer las primeras cifras de la Operación Renta 2026. Entre las cifras publicadas, el organismo informó que recibieron 1.366.253 declaraciones dentro del primer plazo establecido para obtener la devolución anticipada de excedentes, que venció este 8 de abril.

Esta cantidad de declaraciones corresponde a un 26,7% del total de declaraciones esperadas por el SII, ya que esperan que 5.100.000 contribuyentes declaren el Impuesto a la Renta.

El monto de devoluciones solicitadas dentro de este primer plazo llegó a $493.320.659.759 (US$ 552 millones) y quienes hayan hecho su declaración en este plazo recibirán su devolución de impuestos, si corresponde, el 29 de abril.

La Subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, hizo un llamado a los contribuyentes a “revisar la información contenida en la propuesta que hemos elaborado para que, en el caso de detectar alguna diferencia, puedan complementar la información o contactar a sus agentes retenedores para que corrijan la información y recibir su devolución sin problemas”.

Asimismo, desde el SII recordaron las próximas fechas relevantes de la Operación Renta 2026:

Quienes declaren entre el 9 y el 23 de abril , recibirán sus devoluciones mediante un depósito el 15 de mayo .

y el , recibirán sus devoluciones mediante un depósito el . Quienes declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo, recibirán sus devoluciones mediante un depósito el 27 de mayo.

En el caso de que el contribuyente desee recibir su devolución mediante cheque, para ambos plazos aplica como fecha el 29 de mayo.

Además, señalaron que, en caso de superar los $3 millones, el cheque se enviará al domicilio del contribuyente. Pero de ser inferior a ese monto, el cheque quedará disponible para pago en las cajas de Banco Estado.