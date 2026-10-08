Por sobre el 3,8% del Gobierno: Mercado proyecta inflación de hasta 5% para el cierre de 2026 tras IPC de septiembre

El IPC de septiembre registró una variación mensual de 0,4%, cifra que quedó por debajo de las expectativas del mercado y de los principales centros de estudios económicos, mientras la inflación en doce meses se mantuvo en 4,1%.

Con el dato ya conocido, la atención de los analistas se trasladó a las proyecciones para lo que resta del año, donde la inflación podría llegar al 5%.

Coopeuch proyecta inflación de 4,5% al cierre de 2026

Coopeuch espera, de forma preliminar, un IPC de octubre de entre 0,3% y 0,4%, con lo que el año cerraría con una inflación de 4,5%.

La entidad sostuvo que la sorpresa a la baja de septiembre se explica por la corrección de productos que habían impulsado el dato de agosto —transporte aéreo internacional, carne de vacuno y hortalizas—, los que, según su lectura, tuvieron un carácter transitorio y ya revirtieron.

A partir de ese diagnóstico, Coopeuch planteó que el escenario actual “refuerza el escenario central de TPM definido en el último IPOM: mantención prolongada de la TPM”, en la medida en que los componentes subyacentes de la inflación se mantienen contenidos y solo un número acotado de ítems volátiles explica que el índice no baje con más fuerza.

Scotiabank anticipa una inflación de 5%

Scotiabank, en cambio, proyecta el cierre más alto, con una inflación de 5% para 2026. El banco calificó el dato de septiembre como “cierta calma antes de la tormenta”, argumentando que la difusión de alzas de precios en la canasta en realidad se aceleró en el mes pese al resultado bajo, y que la debilidad de la demanda “no sería suficiente para contener las presiones de costos” provenientes del mercado laboral y la depreciación del peso.

La entidad explicó además que la caída de seguros, de 7,7% mensual, la mayor incidencia negativa del mes, responde a una menor siniestralidad en automóviles y mayor competencia en el sector, un fenómeno que no espera que se repita.

Scotiabank anticipó además nuevas alzas en tarifas aéreas de cara a la temporada de fin de año.

Fintual espera IPC de 0,6% en octubre

La economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, proyectó un IPC de octubre más alto, de 0,6%, impulsado en parte por alzas ya anunciadas en combustibles, con un cierre de año de 4,6%.

A su juicio, los datos actuales no justifican por sí solos una reacción más restrictiva del Banco Central, dado que la economía “sigue muy debilitada”, aunque advirtió que el alza reciente del tipo de cambio “representa un riesgo al alza para la inflación en los próximos 3-6 meses”.

Por su parte, Marcela Correa, economista de BICE Inversiones, señaló que el dato del IPC de septiembre siguió la línea de lo proyectado por el banco: “De cara al cuarto trimestre, hemos visto durante los últimos meses una apreciación importante del tipo de cambio, cercana al 5%”, afirmó.

Asimismo, proyectó que la inflación para el cierre de 2026 se ubicaría en 4,7%, y destacó que aún persisten los riesgos por la guerra del Medio Oriente y los precios de los combustibles.

De esta manera, las proyecciones de inflación para el cierre de año quedan entre 4,5% y 5%, notoriamente por sobre el acumulado actual de 4,0% y por encima del rango que maneja el Banco Central para su meta de inflación.

Los analistas coinciden en que el cuarto trimestre será clave para determinar cuál escenario se cumple, por factores como el traspaso de la depreciación del peso a precios, las alzas de combustibles ya anunciadas y el repunte estacional de precios previo al CyberMonday y a la temporada de fin de año.