Mercado Libre reestructura su liderazgo en Chile con foco en agilidad y expansión del negocio

Mercado Libre anunció este viernes una reestructuración en su liderazgo en Chile. Alan Meyer, quien se desempeñó en la compañía por más de 12 años y lideró el crecimiento y la consolidación de las operaciones en la Región Andina, dejará el equipo a partir del 30 de junio, sin entregar detalles sobre los motivos de su salida.

En su reemplazo, Matías Spagui asumirá interinamente el rol de Country Lead de Chile, sumando esta responsabilidad a su actual cargo al frente de Mercado Pago en el país, función que continuará ejerciendo de forma simultánea.

Spagui lleva más de nueve años en la compañía y ha liderado el crecimiento de Mercado Pago en Chile, posicionándolo como una de las principales cuentas digitales del mercado.

En paralelo, Rafael Lira asumirá interinamente como Head de Marketplace de Chile, Perú y Ecuador, con el objetivo de continuar fortaleciendo el negocio de comercio electrónico en la región.

Ambos nombramientos tienen carácter interino, lo que indica que la estructura definitiva de liderazgo en el país aún está por definirse.