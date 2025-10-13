Las cuentas alegres de Chile tras participación en Expo Osaka 2025: “Para el país será algo muy rentable”

Durante los seis meses que duró la exposición, el pabellón nacional superó los dos millones de visitantes, entre japoneses e internacionales, promediando cerca de 12 mil visitantes diarios.

Las autoridades evaluaron positivamente la participación de Chile en la Exposición Universal 2025 celebrada hasta este lunes en Osaka, Japón.

Desde ProChile destacaron que se sostuvieron reuniones con más de 300 actores clave del ecosistema japonés, se realizaron siete seminarios técnicos en Tokio y se concretaron más de 20 visitas técnicas en la capital japonesa y en Osaka.

Además, el pabellón de Chile fue distinguido por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), entidad organizadora de las Exposiciones Universales, con la medalla de bronce en la categoría “Desarrollo Temático” para pabellones modulares (tipos B y X).

Paulina Nazal, comisionada General de Chile para la expo, afirmó que “el cierre del Pabellón de Chile marca el fin de una participación histórica donde los visitantes descubrieron la esencia de nuestro país: un Chile moderno, innovador y profundamente comprometido con los desafíos globales”.

En conversación con La Tercera, Nazal dijo no tener “ninguna duda de que esto traerá retornos positivos al país, ya lo está trayendo (…). Para el país va a ser algo muy rentable”. “La inversión de Chile es sumamente baja para haber tenido esta visibilidad durante seis meses del año”.

“Era un pabellón fácil de entrar, fácil de ver y atractivo, siempre había algo y la gente se quedaban mirando lo que estaba pasando (…). Cuando nosotros estábamos celebrando el millón de visitantes, el (pabellón) vecino estaba celebrando 500.000”, complementó.