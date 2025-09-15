La millonaria multa contra Rodrigo Topelberg: CMF lo sanciona con casi $200 millones por “entrega de información falsa”

Desde la institución señalaron que Topelberg "no adoptó ninguna medida para evitar la discordancia entre la verdadera situación financiera de STF CB y lo que ésta informaba en sus reportes, debiendo hacerlo, por su posición en la corredora".

Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer una millonaria sanción contra Rodrigo Topelberg en relación con su participación de STF Capital Corredores de Bolsa (STF CB).

A través de un comunicado, la CMF detalló que se aplicó una multa de 5 mil UF -lo que equivale a unos $197.428.250, al día de hoy- por participar en “entrega de información falsa al mercado, al público y a la CMF sobre la situación económica, financiera y patrimonial” de la mencionada empresa.

La institución puntualizó que Topelberg -propietario indirecto, administrador y apoderado de la corredora- efectuó una “serie de abonos a la cuenta de ésta con el objetivo de que aparentara mejores condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia que los realmente mantenidos para que pudiera operar en el mercado”.

“Entre el 17 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el Sr. Topelberg realizó ocho transferencias electrónicas desde la cuenta bancaria de la sociedad Inversiones Tanuka Limitada de su propiedad a la cuenta de STF Capital Corredores de Bolsa, las que se efectuaron antes de las 14 horas de cada día, y luego fueron devueltas, después de las 14 horas del mismo día, o al día hábil siguiente”, añadieron.

Del mismo modo, apuntaron a que “el Sr. Topelberg, quien estaba en pleno conocimiento del origen de las transferencias -pues él mismo las realizó no adoptó ninguna medida para evitar la discordancia entre la verdadera situación financiera de STF CB y lo que ésta informaba en sus reportes, debiendo hacerlo, por su posición en la corredora. Tampoco impidió el envío de aquel antecedente al público en general y a la CMF”.

“Así, las infracciones cometidas por el Sr. Topelberg vulneraron los estándares normativos impuestos para que los intermediarios cumplan sus compromisos con los inversionistas, contrapartes y el mercado en general. No cumplir con estos estándares y entregar información falsa para ocultar tales incumplimientos son infracciones graves que, además de atentar en contra del interés público involucrado en el Mercado de Valores, impiden que operen los mecanismos ordenados para su correcto funcionamiento”, sentenció la CMF.