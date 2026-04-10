Primer mes de Kast marca récord de inversión ingresada al SEIA impulsado por megaproyectos mineros

Durante las primeras cuatro semanas del nuevo gobierno ingresaron proyectos por US$ 19.603 millones al sistema ambiental, una cifra inédita para ese período y muy por encima de los arranques de Boric, Piñera II y Bachelet II.

El primer mes del gobierno de José Antonio Kast cerró con un récord en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre el 11 de marzo y el 9 de abril ingresaron 35 proyectos nuevos por un total corregido de US$ 19.603 millones, impulsados principalmente por grandes iniciativas mineras.

De acuerdo a lo informado en un artículo de Diario Financiero, la cifra original reportada por el sistema llegó a US$ 24.703 millones, pero ese monto incluye el ingreso inicial del Parque Eólico Las Lilas por US$ 5.100 millones, proyecto que fue desistido de inmediato y reingresado luego por US$ 510 millones. Por eso, el cálculo más preciso para medir el arranque de la actual administración deja el total en US$ 19.603 millones.

El principal motor de este salto fue la minería. Entre los proyectos que marcaron el inicio del período aparecen una nueva planta concentradora de Escondida, impulsada por BHP, con una inversión estimada en US$ 5.150 millones; la ampliación de El Abra, de Freeport McMoRan, por US$ 7.500 millones; además de iniciativas presentadas por Albemarle y Kinross.

El resultado no solo representa un hito para el inicio de un mandato, sino que además equivale a casi un tercio del récord anual histórico de ingresos al SEIA, registrado en 2016 y 2024, cuando el sistema superó los US$ 70.000 millones en proyectos presentados.

La comparación con administraciones anteriores refuerza el contraste. El monto ingresado en las primeras cuatro semanas de Kast supera en más de 530% lo anotado en igual lapso al inicio del gobierno de Gabriel Boric, cuando el sistema recibió proyectos por US$ 3.111 millones. También multiplica por casi 15 el arranque del segundo mandato de Sebastián Piñera y por 25 el de la segunda administración de Michelle Bachelet.

Desde el Ejecutivo atribuyen este desempeño a una señal de mayor confianza para la inversión. El biministro Mas sostuvo en el Congreso que el gobierno ha generado una expectativa positiva en el sector minero, mientras que desde Medio Ambiente afirmaron que los compromisos para agilizar procesos han sido leídos como una señal potente por parte de los inversionistas.

En el mundo empresarial también se interpreta este escenario como una señal de cambio de ciclo. La lectura que circula entre ejecutivos es que el nuevo gobierno ha abierto una ventana para tramitar proyectos complejos, especialmente en un contexto donde el crecimiento volvió a instalarse como prioridad política y económica.