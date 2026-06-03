IPSA no levanta cabeza, cae de los 10.400 puntos y acumula cuatro sesiones en rojo con una pérdida del 5%

El principal índice bursátil nacional cerró este miércoles en números rojos por cuarta sesión consecutiva, acumulando un retroceso de 5,03% en ese período.

Al cierre del mercado, el S&P IPSA perdió 1,05%, cayó de los 10.400 puntos y se ubicó en las 10.359 unidades. La caída estuvo marcada por el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, luego de que las fuerzas iraníes atacaran un aeropuerto en Kuwait, lo que el mercado interpretó como una señal de que un acuerdo de paz aún se encuentra lejano.

La pérdida de terreno de la Bolsa de Santiago estuvo influenciada por los números rojos en la mayoría de las acciones más transadas de la jornada, donde destacaron Andina-B (-2,27%), Falabella (-2,07%), LATAM (-1,37%) y SQM-B (-1,29%).

El deterioro del mercado se enmarca en un contexto global de mayor incertidumbre. Los mercados internacionales también operaron a la baja ante el temor de que una escalada del conflicto en Medio Oriente derive en nuevas presiones sobre los precios del petróleo, afectando las perspectivas de crecimiento mundial.

La atención del mercado estará puesta en las próximas señales desde Washington y Teherán, así como en el comportamiento del precio del cobre.