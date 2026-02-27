INE: Tasa de desocupación en Chile sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026

La tasa aumentó debido a que el alza de la fuerza de trabajo (1,4%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil noviembre 2025-enero de 2026 llegó a un 8,3%.

En doce meses, la cifra registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) debido al alza de la fuerza de trabajo (1,4%), que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).

Por su parte, según el mismo informe, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y quienes buscan trabajo por primera vez (18,4%).

Respecto al mismo trimestre del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, creciendo 0,3 pp. y 0,1 pp, respectivamente.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,7 %, decreciendo 0,4 pp. interanualmente mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de 8,0%, creciendo 0,8 pp en un año, apuntó el INE.

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, aumentando 0,5 pp. en 12 meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales aumentaron 3,2%.

Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a servicios administrativos y de apoyo (17,0%) y alojamiento y servicio de comidas (13,0%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,8%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%).

