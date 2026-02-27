INE: Tasa de desocupación en Chile sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
La tasa aumentó debido a que el alza de la fuerza de trabajo (1,4%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil noviembre 2025-enero de 2026 llegó a un 8,3%.
En doce meses, la cifra registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) debido al alza de la fuerza de trabajo (1,4%), que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
Por su parte, según el mismo informe, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y quienes buscan trabajo por primera vez (18,4%).
Respecto al mismo trimestre del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, creciendo 0,3 pp. y 0,1 pp, respectivamente.
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,7 %, decreciendo 0,4 pp. interanualmente mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de 8,0%, creciendo 0,8 pp en un año, apuntó el INE.
