Ferrari Luce: El primer auto eléctrico de la empresa italiana costaría más de $570 millones

El vehículo que saldrá a la venta este año contará con una configuración Quad-Motor, más de 1.000 caballos de fuerza y alcanzará una velocidad máxima de 310 hm/h. Asimismo, se espera que como máximo salgan 2.000 unidades del Ferrari Luce a la venta.

La fabricante italiana de automóviles de lujo, Ferrari, lanzará este año su primer auto eléctrico al mercado con el modelo Luce, con el que la compañía del “Cavallino Rampante” quiere iniciar su incursión en el mercado de los vehículos eléctricos.

En cuanto al precio, se espera que su valor de venta preliminar ronde los US$ 647.000, alrededor de $579.000.000, según consignó Bloomberg. Sin embargo, señalaron que el precio aún podría sufrir modificaciones en torno a un 10%.

El precio del Luce se ubicaría por encima del reciente Purosangue, cuyo precio es de US$ 526.000 y se ha convertido en uno de los modelos más importantes de Ferrari desde su lanzamiento. Por lo que ha limitado su fabricación a aproximadamente el 20% de la producción anual para preservar su exclusividad.

La presentación del Ferrari Luce se llevará a cabo en mayo en la ciudad de Roma, donde se espera que se entreguen más detalles respecto a la distribución del modelo y la visión de Ferrari de cara a la producción de futuros modelos eléctricos.

Más de 1.000 caballos de fuerza y 310 km/h: Los detalles del Ferrari Luce

En términos de potencia, tendrá una configuración de cuatro motores (Quad-Motor) con más de 1.100 caballos de fuerza, con 620 kW en el tren trasero y 210 kW en el tren delantero.

Además, alcanzará una velocidad máxima de 310 km/h. En esa línea, tendrá una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Respecto a la batería, esta tendrá una capacidad de 122 kWh con una arquitectura de 880 voltios para carga ultrarrápida y una autonomía de 530 km. En cuanto al peso de este, será aproximadamente de 2.300 kilos.