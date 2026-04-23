Canciller chileno se reunió con su par boliviano en la frontera norte: “Nuestros países tienen que seguir avanzando”

El ministro Pérez Mackenna inició un viaje oficial a Bolivia con una agenda enfocada en integración, inversión, conectividad y cooperación, de acuerdo a lo informado por Cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, inició una visita oficial a Bolivia para reunirse con su par Fernando Aramayo y también para ser parte de encuentros empresariales.

En la comitiva también participan la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y un grupo de empresarios chilenos.

El viaje se extenderá hasta este viernes e incluye visitas a las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Canciller Pérez Mackenna visita frontera con Bolivia

Desde el Gobierno detallaron que el secretario de Estado visitó el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado junto al canciller boliviano.

“Nuestros dos países tienen que seguir avanzando, mirando al futuro e impulsar nuestras relaciones con fuerza, en beneficio de nuestros pueblos. Eso es lo que importa, lo que importa es el futuro y el progreso, así que aquí estamos, hemos recorrido el camino por tierra, para seguir a Bolivia donde vamos a tener una nutrida agenda de reuniones tanto en La Paz como en Santa Cruz. Así que un nuevo comienzo, con mucha esperanza y con mucho optimismo”, manifestó Pérez Mackenna.

Cabe recordar que, en ese marco, tanto el presidente José Antonio Kast como su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, han expresado su voluntad para el combate al crimen organizado transnacional en la frontera común.

En esa línea, los cancilleres tendrán una reunión bilateral esta jornada, donde buscarán avanzar en los siguientes aspectos:

Integración económico-comercial

Inversiones y turismo

Integración física, conectividad y logística

Seguridad y crimen organizado transnacional

Asuntos consulares y migratorios

Minerales críticos y cooperación productiva

Integración cultural y académica

También se llevará a cabo un encuentro entre autoridades y empresarios, para “intercambiar oportunidades de negocios e inversiones, así como iniciativas para fortalecer los lazos económicos entre ambos países”.