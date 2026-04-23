“Nuestros votos no están asegurados”: Diputados del PNL condicionan apoyo al proyecto de Reconstrucción si el Gobierno no acoge sus propuestas

El subjefe de la bancada, Hans Marowski, cuestionó que en la discusión inicial no se hayan considerado adecuadamente los lineamientos del Partido Nacional Libertario. “Sentimos que en esta negociación no se nos ha tomado en cuenta y que se daban por contados nuestros votos”, afirmó.

Este jueves, diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) manifestaron que sus votos futuros en el trámite legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional dependerán de la inclusión de las propuestas de la colectividad por parte del Ejecutivo.

El parlamentario e integrante de la comisión de Hacienda, Pier Karlezi, señaló que “las ideas del Nacional Libertario tienen que ser escuchadas, como se escuchan todas las ideas de los demás partidos de este Congreso”, y enfatizó que dejarlas fuera “es dejar una parte importante de la representación de nuestros votantes sin un espaldarazo”.

En esa línea, precisó que respaldan la idea matriz de la iniciativa, pero que esta “es insuficiente” y requiere mejoras sustantivas.

Respecto a sus propuestas, detallaron que se encuentra la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda sin restricciones, medidas concretas para el agro, la eliminación progresiva del impuesto a los combustibles y una reducción real del gasto del Estado. “Los votos del Nacional Libertario siempre van a estar para las buenas ideas, porque Chile está primero, pero no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación”, enfatizó.

Por su parte, el subjefe de la bancada, Hans Marowski, cuestionó que en la discusión inicial no se haya considerado adecuadamente la posición del PNL. “Sentimos que en esta negociación no se nos ha tomado en cuenta y que se daban por contados nuestros votos”, planteó, agregando que “nuestros votos no están asegurados, porque también tenemos cosas que decir y perfeccionar en este proyecto”.

Finalmente, remarcó la importancia de que el Gobierno cumpla sus compromisos, principalmente en materia de contribuciones.

“Nos gustaría que el presidente cumpliera con su palabra y que la contribución de la primera vivienda fuera eliminada para todos, y no solo para los adultos mayores”, cerró.