¿Cuál será la máxima este viernes? Revisa el pronóstico del tiempo en Chile | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este viernes 24 de abril se pronostica un leve incremento de las temperaturas en el norte del país; las máximas llegarán a:

20 °C en Antofagasta, nublado.

en Antofagasta, nublado. 23 °C en Arica, con cielo despejado.

en Arica, con cielo despejado. 23 °C en Iquique, con cielo parcialmente nublado y con algo de sol.

en Iquique, con cielo parcialmente nublado y con algo de sol. 27 °C en Copiapó, soleado.

En el caso del sur, se mantienen las bajas temperaturas y la mayoría del territorio estará parcialmente nublado, a excepción de Puerto Aysén, que tendrá precipitaciones débiles con una máxima de 9 °C.

La temperatura alcanzará los 9 °C en Puerto Aysén, 12 °C en Puerto Montt y 14 °C en Temuco y Valdivia.

En la zona centro de Chile, la máxima se mantiene este viernes, al igual que el cielo despejado en la capital.

Durante este fin de semana, las temperaturas rondarán los 22 °C y variarán entre un cielo parcialmente nublado a soleado.