GPT-5.5: OpenAI anuncia su nuevo modelo de inteligencia artificial “más inteligente e intuitivo hasta la fecha”

La nueva versión de la IA de OpenAI contempla la ejecución autónoma de tareas complejas que mejora la eficiencia en el uso de tokens y optimiza el trabajo técnico y científico mediante el uso de agentes. Desde la empresa señalaron que ya está disponible para suscriptores de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise.

OpenAI presentó este jueves su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5.5, el cual fue descrito como el “más inteligente e intuitivo hasta la fecha” creado por la compañía.

Según detallaron desde la compañía tecnológica, la capacidad de razonamiento del modelo permite gestionar tareas en múltiples partes, operar softwares, buscar información en línea, analizar datos y crear documentos u hojas de cálculo. Asimismo, incluye procesos de verificación de errores para revisar su propio trabajo antes de entregar un resultado definitivo.

“Las mejoras son especialmente notables en la programación autónoma, el uso de ordenadores, el trabajo intelectual y la investigación científica inicial, áreas en las que el progreso depende del razonamiento contextual y de la toma de medidas a lo largo del tiempo”, explicaron desde OpenAI.

“GPT-5.5 ofrece este salto cualitativo en inteligencia sin comprometer la velocidad: los modelos más grandes y potentes suelen ser más lentos, pero GPT-5.5 iguala la latencia por token de GPT-5.4 en el servicio real, al tiempo que rinde a un nivel de inteligencia mucho mayor. Además, utiliza un número significativamente menor de tokens para completar las mismas tareas de Codex, lo que lo hace más eficiente y más capaz”, agregaron.

Los detalles de GPT-5.5

En el área de programación, GPT-5.5 se posiciona como el modelo más potente de la compañía. Logró una precisión del 82,7% en el benchmark Terminal-Bench 2.0, superando significativamente a modelos previos y, según la empresa, a Claude Opus 4.7 y Gemini 3.1 Pro.

En cuanto al trabajo de oficina y conocimiento, el modelo alcanzó un rendimiento del 84,9% en la evaluación GDPval, que cubre habilidades requeridas en 44 ocupaciones distintas. Esta versión comprende con mayor rapidez la intención del usuario, lo que reduce la necesidad de prompts detallados y permite una integración más fluida en flujos de trabajo empresariales.

El razonamiento científico es otro de los pilares de esta actualización. Según el informe de OpenAI, una versión del modelo descubrió recientemente una nueva prueba matemática sobre los números de Ramsey, demostrando una capacidad de deducción lógica que va más allá del procesamiento de lenguaje estándar.

En comparación con su predecesor, GPT-5.4, utiliza menos tokens para completar las mismas tareas, lo que agiliza el tiempo de respuesta. Este rendimiento es posible gracias a que el modelo fue entrenado y se ejecuta sobre los sistemas GB200 y GB300 NVL72 de NVIDIA, optimizando la infraestructura de hardware para tareas de alta demanda.

El despliegue de esta nueva versión ya comenzó para suscriptores de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, incluyendo la versión específica GPT-5.5 Pro.