Arrestan a soldado de fuerzas especiales de EE.UU. tras presuntamente ganar US$ 400 mil en apuesta sobre la captura de Maduro

El sargento, involucrado en la captura del presidente de Venezuela, apostó alrededor de US$ 32.000 a que Maduro estaría “fuera” para enero. La apuesta era poco probable.

(CNN) – Un soldado de fuerzas especiales de Estados Unidos involucrado en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado y acusado por supuestamente apostar sobre esa operación, obteniendo US$ 400.000 en ganancias (poco más de $360.000.000 millones).

La apuesta desproporcionada vinculada a la Operación Resolución Absoluta llamó la atención de las fuerzas del orden casi de inmediato.

Según una acusación formal revelada el jueves, el sargento maestro Gannon Ken Van Dyke abrió una cuenta a finales de diciembre en Polymarket, uno de los mercados de predicción más conocidos. Apostó alrededor de US$ 32.000 a que Maduro estaría “fuera” para enero. La apuesta era poco probable.

Van Dyke enfrenta cinco cargos penales y hará su primera comparecencia ante el tribunal en Carolina del Norte. Van Dyke es un soldado en servicio activo destinado en Fort Bragg. No se ha listado ningún abogado para él en el expediente judicial.

Presuntamente realizó 13 apuestas del 27 de diciembre al 2 de enero, horas antes de la captura nocturna. Los fiscales dijeron que Van Dyke envió sus más de US$ 400.000 en ganancias a una bóveda de criptomonedas en el extranjero antes de depositarlas en una cuenta de corretaje en línea.

“Quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos y de proteger a los miembros de nuestras fuerzas armadas, y no de usar esa información para beneficio financiero personal”, dijo Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

CNN informó el mes pasado que los fiscales federales estaban investigando la operación relacionada con Maduro, según una persona familiarizada con el asunto. Los jefes de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía federal en Manhattan se reunieron el mes pasado con representantes de Polymarket.

Después de que se realizaron las apuestas, las Fuerzas Armadas de EE. UU. lanzaron una operación encubierta que extraditó a Maduro del palacio presidencial en Caracas en una captura nocturna mientras recibía intenso fuego. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con el narcotráfico. Se declaró inocente.

ABC News informó por primera vez del arresto del jueves.