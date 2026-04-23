IPSA cae de los 11.000 puntos, Wall Street en rojo, dólar cierra cerca de los $900 y el petróleo supera los US$ 100

Los principales índices bursátiles de todo el mundo sufrieron retrocesos luego del aumento de tensiones en Medio Oriente con la renuncia del principal negociador de Irán y la incertidumbre de cara a un posible acuerdo de paz.

Este jueves los mercados bursátiles sintieron el impacto por los fallidos intentos de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente. A lo que se suma la renuncia de Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador de dicho país.

La Bolsa de Santiago no tardó en recibir las consecuencias, al finalizar la sesión en rojo por quinto día consecutivo, lo que dejó al S&P IPSA bajo las 11.000 unidades, estableciéndose en 10.992,15 puntos.

Respecto a las acciones más transadas, avanzaron Enel Chile (2,72%), Santander (0,27%), Falabella (1,31%), BCI (1,94%) e Itaú (0,25%). Mientras que las que más perdieron, lidera Banco de Chile (-0,64%), seguido de Latam (-1,27%), SQM-B (-1,02%), Enel Américas (-1,69%) y Cencosud (-0,38%).

De esta manera, el principal índice bursátil nacional ha perdido un 4,3% respecto al viernes pasado, cuando cerró la jornada en 11.429,19 unidades.

Dólar se acerca a los $900

El dólar cerró la jornada alcista con una subida de casi $10, ubicándose en torno a los $897. Lo que representa un alza de $18 respecto al inicio de la semana, cuando abrió en $879.

El analista de mercados Capitaria, Felipe Cáceres, explicó que la subida de la divisa norteamericana se debió a que el peso chileno se depreció durante la sesión, ante el retroceso en las expectativas de paz en Medio Oriente.

“El evento de mayor impacto de la jornada fue la renuncia de Mohammad Bagher Ghalibaf —presidente del Parlamento iraní y principal negociador del lado persa— del equipo negociador, según reportó N12 de Israel. El mercado interpretó esta salida como un fortalecimiento de los sectores más duros dentro del régimen, reduciendo la probabilidad de un acuerdo de paz antes del 30 de abril”, aseveró.

“En cuanto al cobre, los futuros en COMEX cotizan en torno a los US$6,05 por libra, recuperándose levemente tras registrar presión a la baja los días previos. La demanda de reabastecimiento desde China, previo al feriado del Día del Trabajo del 1 al 5 de mayo, ha dado soporte al metal rojo”, agregó.

“El USD/CLP opera en un rango entre 885 y 897 pesos, con sesgo alcista condicionado por la incertidumbre geopolítica y presión bajista si el cobre consolida por debajo de los US$6,00. De cara a la próxima jornada, la atención estará en los PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos, indicadores clave para las expectativas de la Fed”, cerró.

Por su parte, Ignacio Moraga, ejecutivo senior de la plataforma XTB, argumentó que la fluctuación del peso chileno frente al dólar se debió al rebote global de la moneda estadounidense tras el fin de la debilidad que venía mostrando.

“El mercado cambiario internacional entró en una fase más volátil y sin una dirección tan limpia como en sesiones anteriores. A eso se suma la atención sobre el avance de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y la amenaza latente de un posible cierre del estrecho de Ormuz, que elevaría la presión inflacionaria y reforzaría nuevamente al dólar a nivel internacional”, aseguró.

“Si el dólar internacional logra afirmarse y el ruido geopolítico escala, el dólar peso podría volver a ir a buscar la zona de $900”, concluyó.

Wall Street cerró en rojo

Si bien el dólar ha logrado mantenerse firme pese al aumento de tensiones, Wall Street cerró la jornada en números rojos en sus principales indicadores.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, retrocedió 0,38% hasta las 7.110,74 unidades, pero se mantiene cerca de sus máximos históricos.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, cayó 0,89% y se posicionó en 24.438,50 puntos, pero al igual que el S&P 500, se mantuvo cerca de sus mejores números.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, perdió un 0,36%, lo que lo ubicó en 49.310,32 unidades, pero lejos de sus máximos históricos en 50.512,79 puntos.

En Europa, el único índice que cerró en verde fue el CAC 40 francés, que sumó 0,87%, mientras que el DAX alemán cayó 0,16% y el FTSE 100 inglés un 0,19%.

En Asia, el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,75%, al igual que el Hang Seng de Hong Kong (0,95%) y el CSI 300 chino (0,28%).

Petróleo superó los US$ 100

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz volvieron a elevar los precios del crudo, que se había mantenido por debajo de la barrera de los US$ 90 la semana pasada.

El West Texas Intermediate (WTI) se fijó en US$ 96,54 este jueves, con un alza de 3,85%, acercándose a los 100 dólares. Mientras que el barril de Brent tuvo un alza de 3,96%, ubicándose en US$ 105,95.