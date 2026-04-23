País maratón de santiago

Metro informa: Cuatro líneas de la red abrirán anticipadamente por la Maratón de Santiago

Por CNN Chile

23.04.2026 / 15:15

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El evento será este fin de semana en el centro de la capital.

Con motivo de la Maratón de Santiago, Metro anunció que cuatro de sus líneas tendrán una apertura anticipada este domingo 26 de abril.

“¡Para todos los que van al Maratón de Santiago! Adelantamos la apertura a las 6:00 am en L1, L2, L3 y L5, para que llegues más rápido, cómodo y seguro a la carrera”, dio a conocer la empresa en sus redes sociales.

Maratón de Santiago: Estos son los horarios

El evento es este domingo 26 de marzo y comenzará durante la mañana. Se proyecta la participación de 30 mil corredores, quienes competirán en los circuitos de 10k, 21k y 42k.

Los horarios son:

  • 42k: Horario de partida a las 7:40 horas.
  • 21k: Horario de partida a las 8:10, 8:25 y 8:40 horas.
  • 10k: Horario definido para las 8:00 y 8:10 horas.

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