“Existen altos ejecutivos y exejecutivos involucrados”: Fiscalía detalla la nueva denuncia de Codelco por doble estimación de producción

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió este martes a la denuncia presentada por Codelco ante su fiscalía, en la que la estatal informó una nueva sobreestimación de la producción que involucraría a los años 2024 y 2025.

“El día de hoy hemos recibido una denuncia de Codelco Chile en la Fiscalía Regional de O’Higgins, en donde en definitiva se nos informa de una nueva sobreestimación de la producción que estaría involucrando los años 2024 y 2025”, señaló.

Según explicó el fiscal, se trataría de una doble estimación de producción entre dos divisiones de la compañía. “Se trataría, en resumen, de que habría una doble estimación de producción en las divisiones de Ministro Hales y El Salvador”, precisó, tras corregirse en el momento de nombrar las divisiones involucradas.

Fiscalía citará a declarar a personas mencionadas en la denuncia

Cubillos adelantó los primeros pasos de la investigación. “Vamos a citar a declarar en los próximos días a algunas personas que se mencionan en la denuncia y luego de eso vamos a despachar una serie de diligencias a partir de estos nuevos hechos que se encuentran denunciados”, sostuvo.

Asimismo, precisó que los antecedentes “han surgido a partir también de auditorías internas de Codelco”.

El fiscal confirmó que la investigación alcanza a personas que ocupan o han ocupado cargos directivos en la estatal.

“Existen altos ejecutivos, exejecutivos a la fecha de hoy, involucrados, por tanto, entendemos que obviamente pueden seguir siendo alguno de ellos o sumarse otros, y eso es materia de los nuevos hechos que debemos investigar”.

Cubillos remarcó que la naturaleza de esta nueva denuncia deja menos margen de interpretación que en ocasiones anteriores. “Obviamente hay menos lugar a discusión en lo que ha sucedido ahora. Sin duda son hechos graves y que debemos investigar para poder aclarar en definitiva qué fue lo que sucedió”.

La denuncia ante la Fiscalía de O’Higgins se da en el marco de los antecedentes que Codelco entregó al Ministerio Público, luego de que el directorio de la corporación fuera informado de hallazgos preliminares sobre eventuales duplicidades en la contabilización de producción entre las divisiones Ministro Hales y Salvador.

Para investigar esos antecedentes, la estatal había encargado además una auditoría externa independiente a la consultora EY.

Daniel Mas pide llegar “hasta las últimas consecuencias”

En ese marco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó este martes la decisión del directorio de Codelco de auditar exhaustivamente e informar al Ministerio Público sobre las eventuales inconsistencias detectadas en la producción de las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

“Respaldamos con fuerza la decisión del directorio de Codelco de auditar exhaustivamente e informar al Ministerio Público sobre eventuales inconsistencias detectadas en la producción de 2024-2025. Transparencia total; tolerancia cero a las irregularidades”, escribió el biministro en su cuenta de X.

“Por ello, he solicitado a la mesa directiva de Codelco, encabezada por Bernardo Fontaine, llegar hasta las últimas consecuencias en la auditoría externa a cargo de EY. Caiga quien caiga, los recursos de todos los chilenos se deben proteger”, añadió.

“Nuestro foco para Codelco es claro: seguridad para sus trabajadores, eficiencia, transparencia y buen uso de los recursos. Se acaba el malgasto, las irregularidades y la opacidad”, cerró.