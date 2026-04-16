“Estamos bajando el impuesto a las empresas, no a los empresarios”: Ministro García Ruminot explica alcance de rebaja de impuestos anunciada por el Gobierno

Desde el Gobierno además señalaron que "se busca instalar de que esta es una reforma o es un paquete de medidas económicas que beneficia a los más ricos".

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast de su plan de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico, el que ingresará al Congreso para su tramitación en los próximos días.

El paquete de medidas apunta a una rebaja gradual del impuesto corporativo, del 27% al 23%, además de beneficios como la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años y más fondos para la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas.

Consultado por TVN sobre si la rebaja de impuestos será la iniciativa más difícil de tramitar, el ministro señaló que “probablemente sea lo más difícil porque se busca instalar de que esta es una reforma o es un paquete de medidas económicas que beneficia a los más ricos“.

“Y lo que yo quiero decir es que lo que estamos bajando es el impuesto a las empresas, no es el impuesto a los empresarios. Son cosas distintas. El impuesto a la empresa es el impuesto de primera categoría que se paga mes a mes a través de los pagos provisionales mensuales y se reliquida una vez al año. Los empresarios pagan el Impuesto Global Complementario“, acotó.

Respecto a la reintegración del sistema tributario, indicó que “la reintegración significa que los mismos empresarios de los impuestos que ellos pagan como personas, puedan descontarlo también. Claro, pero lo que pasa es que los empresarios en definitiva van pagando en función de los retiros que realizan. Y probablemente esto les permita realizar retiros mayores y de tal manera que el impuesto no les va a cambiar mucho”.

“Si el problema aquí no es con los empresarios. Lo que nosotros tenemos es la convicción que hay que apoyar a la gente que da trabajo, que crea empleo, que los empleos sean buenos, sean estables, estén acompañados de toda la protección social que corresponda. Mire, nosotros tenemos hoy día 800 mil personas que buscan trabajo y no lo encuentran, y tenemos más de 2 millones y medio de personas en el empleo informal. Tenemos que romper esa situación. Las familias chilenas piden trabajo y que sean buenos trabajos”, añadió.