Estados Unidos: Reserva Federal baja tasas de interés por primera vez desde diciembre

Se trata del primer recorte durante el segundo mandato de Donald Trump.

(CNN) – La Reserva Federal bajó el miércoles las tasas de interés por primera vez desde diciembre para apoyar al tambaleante mercado laboral estadounidense.

El banco central redujo su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto a un nuevo rango de entre el 4% y el 4,25%.

Se trata del primer recorte de tasas del segundo mandato del presidente Donald Trump, tras una pausa de nueve meses provocada por la incertidumbre en torno a los principales cambios de política de la administración.

Los funcionarios de la Reserva Federal dijeron que querían ver primero los efectos de las políticas de Trump, incluidos sus aranceles, pero esa estrategia no le sentó bien a Trump, quien ha llevado a cabo una intensa campaña de presión contra el banco central.

Aun así, a pesar de los agresivos esfuerzos de Trump para doblegar a la Fed a su voluntad, un mercado laboral debilitado fue en última instancia lo que empujó a la Fed a implementar un esperado recorte de tasas.

El Dow Jones subió 450 puntos tras el anuncio de la Fed

Las acciones estadounidenses subieron modestamente el miércoles por la tarde después de que la Reserva Federal redujera su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, cumpliendo con las expectativas.

El Dow Jones subió 450 puntos, aproximadamente un 1%. El S&P 500, en general, ganó un 0,1%. Mientras tanto, el Nasdaq Composite, con una fuerte presencia tecnológica, bajó un 0,3%.

“El Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su mandato dual y considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”, dijo la Fed en un comunicado.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ligeramente, ya que los inversores compraron bonos para asegurar las tasas actuales, relativamente altas. El rendimiento a 10 años cayó por debajo del 4%.

“La codicia” fue el sentimiento que impulsó los mercados, según el índice de miedo y codicia de CNN.

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a seis monedas extranjeras principales, cayó un 0,15%.