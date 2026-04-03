El rol clave de la química en la optimización y reciclaje de agua en la industria chilena

La industria minera y alimentaria enfrenta el desafío de maximizar la eficiencia del recurso hídrico, alcanzando altos niveles de recirculación gracias a la innovación de compañías como SNF Chile y la adopción de estas tecnologías por parte de empresas como Agrosuper.

La gestión del agua se ha posicionado como un pilar insustituible para el desarrollo y la viabilidad a largo plazo de la industria nacional. El desafío adquiere proporciones monumentales al observar sectores como el minero, cuyo consumo hídrico alcanza decenas de metros cúbicos por segundo, un volumen que obliga a las grandes operaciones a buscar la máxima eficiencia para no comprometer el suministro del recurso. Ante esta magnitud, la dependencia de tecnologías de recuperación se vuelve un factor crítico para sostener la productividad.

Para hacer frente a esta inmensa demanda operativa, empresas químicas especializadas como SNF Chile proporcionan el respaldo tecnológico necesario mediante un amplio portafolio de soluciones. El desarrollo de cientos de reactivos e insumos, respaldados por investigaciones en laboratorios internacionales, permite aplicar tratamientos precisos en cada etapa de las líneas de procesamiento de agua, garantizando que el ciclo de uso sea lo más cerrado posible.

El escenario minero chileno, sin embargo, impone barreras geológicas y operativas cada vez más exigentes que complican este tratamiento. La extracción contemporánea se enfrenta a minerales de mayor complejidad, un aumento en la concentración de contaminantes y dificultades asociadas a la presencia de arcillas, elementos que entorpecen tanto el transporte del material como la posterior decantación y recuperación del agua, exigiendo a SNF Chile y a la industria en general una adaptación constante de las fórmulas empleadas.

A pesar de estas dificultades técnicas, la implementación de estas soluciones ha arrojado cifras sumamente positivas para la sostenibilidad del país. En la actualidad, casi tres cuartas partes del agua que ingresa a los procesos mineros logra ser recuperada y reinsertada en el sistema de producción. Este alto porcentaje de recirculación demuestra que la aplicación de una química responsable y a medida es la principal protagonista en la mitigación del impacto ambiental del rubro.

El alcance de estas innovaciones en tratamiento de aguas, impulsadas por décadas de trayectoria de firmas como SNF Chile, trasciende las fronteras de la extracción de cobre, posicionándose también como un aliado vital para la agricultura y la producción de alimentos. Compañías líderes del sector, como Agrosuper, han adoptado estas tecnologías en sus propias plantas de tratamiento, logrando reciclar cerca del 90% de sus recursos hídricos con miras a perfeccionar aún más su utilización en el futuro cercano.

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