De un rechazo de 94,8% a la mediación: El proceso que mantiene en vilo a Escondida

Escondida | BHP solicitó este lunes la mediación ante la Inspección del Trabajo, en el marco de la negociación colectiva que mantiene con el Sindicato N°2 de Supervisores y Staff, lo que posterga la huelga que los trabajadores tenían la posibilidad de hacer efectiva.

El conflicto se intensificó a fines de septiembre, cuando el sindicato, que agrupa a cerca de mil socios, rechazó con 94,8% de los votos la última oferta formal presentada por la compañía el 22 de septiembre, y aprobó al mismo tiempo la paralización de funciones.

Según había señalado la propia empresa en esa instancia: “La oferta presentada contenía mejoras y nuevos beneficios sobre el actual contrato colectivo, el cual ya es un instrumento líder en la industria según distintos análisis comparativos con el mercado minero”.

Desde la directiva sindical, en tanto, se ha planteado que el desencuentro radica en aspectos estructurales del paquete laboral, entre ellos un reajuste cero en las remuneraciones reales, recortes en las propuestas de bonos finales y la imposición de un esquema de turno 14×14, punto que ha generado fuerte resistencia entre los trabajadores.

Con la solicitud de mediación presentada este lunes, se abre un plazo de cinco días hábiles para que ambas partes continúen las conversaciones y presenten mejoras sobre el contrato colectivo, plazo que, según establece la ley, puede extenderse por otros cinco días hábiles adicionales si las partes así lo estiman.

Solo una vez agotada esa instancia, los supervisores quedarán habilitados para hacer efectiva la huelga en la faena.

BHP busca acuerdo antes de una eventual huelga

La compañía reiteró su disposición a llegar a un acuerdo en esta nueva etapa: “La Compañía buscará alcanzar en esta instancia un acuerdo que sea beneficioso para el estamento de Supervisores y Staff y, al mismo tiempo, responsable con la sustentabilidad y futuro de Escondida”.

El proceso se desarrolla además en un contexto particularmente sensible para la faena, luego del accidente fatal ocurrido semanas atrás, vinculado a labores de mantenimiento, episodio que había llevado a los propios supervisores a rechazar, días antes de la votación de huelga, una solicitud de la compañía para extender el plazo de la negociación colectiva.

El desenlace de esta negociación es seguido con especial atención por la industria minera, dado el peso estratégico de Escondida como la mayor operación de cobre del mundo y una de las principales fuentes de producción del país.