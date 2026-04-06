EFE inicia pruebas de 10 nuevos trenes avaluados en 60 millones de dólares para el Gran Concepción

Los nuevos trenes cuentan con una capacidad para 717 pasajeros y reforzarán el servicio del Biotren del Gran Concepción. Desde la estatal comunicaron que esperan implementar dos de estos durante el primer semestre.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) anunció este lunes la visita de las autoridades a la preparación de los 10 nuevos trenes para el Biotren del Gran Concepción, los cuales fueron adquiridos por USD $60.000.000.

En concreto, el presidente de EFE, Eric Martin y el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, recibieron en las dependencias de la Maestranza San Eugenio, Santiago, al subsecretario de Transportes, Martín Mackenna y al gobernador del Biobío, Sergio Giacaman.

En la visita, el subsecretario de Transportes señaló: “Estos 10 trenes son una muy buena noticia para la región del Biobío, especialmente para el servicio entre Concepción y Coronel, que va a recibir a la mayoría de estas nuevas máquinas, y que va a permitir duplicar la capacidad al 2028”.

Mientras que el gobernador del Biobío reafirmó el compromiso del gobierno regional con la implementación de trenes: “Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para que estos 10 trenes a la brevedad puedan estar en servicio en nuestra región”.

“Significa invertir en los rieles, en las catenarias, y para eso hemos estado conociendo los trenes, pero también manifestando la voluntad de ser parte de esta buena noticia para nuestra región”, agregó.

Por otra parte, el presidente de EFE destacó la inversión en este medio de transporte: “Esperamos poder complementar el servicio que ya estamos dando, avanzando como lo hemos hecho siempre, paso a paso, para poder mejorar la experiencia arriba para toda la comunidad y consolidando al Biotren como el eje central de la movilidad sustentable regional”.

¿Cómo son los trenes?

Estos trenes son fabricados por el consorcio chino CRRC-Sifang, alcanzan una velocidad máxima de 120 km/h y tienen una capacidad para 717 pasajeros. Asimismo, cuentan con sistemas anticrash y anticlimber para la protección de pasajeros y tripulación ante colisiones.

Además, tienen un circuito cerrado de videovigilancia y monitoreo, que entrega información tanto al maquinista como a la Central de Tráfico, para una rápida acción ante incidentes.

¿Cuándo se implementarán los nuevos trenes?

Los nuevos trenes avanzarán con el plan de ampliación de capacidad de la Línea 2, tramo de mayor demanda del sistema que concentra cerca del 90% de los pasajeros del Bitoren.

Se espera que a fines de abril los dos primeros trenes lleguen a la región para continuar con pruebas finales, antes de iniciar operaciones durante este semestre.