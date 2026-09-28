Dólar sube $6 y cierra al borde de los $970 tras rechazo de EE.UU. a propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El dólar cerró en $968,1, con un alza de $6,4, en una jornada marcada por la venta de bonos estadounidenses. Los bonos del Tesoro a 10 años volvieron a superar el 5,2%, mientras el bono a 2 años se acerca al 5%, reflejando mayores preocupaciones por inflación y por la posibilidad de que la Reserva Federal deba mantener una política monetaria más restrictiva.

En materias primas, el cobre cae hacia los US$ 6,6 la libra, presionado por la desaceleración de las ganancias industriales en China. El petróleo, en tanto, retrocede tras la reanudación de las exportaciones por el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que entrega una vía alternativa de suministro y ayuda a contener parcialmente la presión sobre el crudo.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló que el tipo de cambio se mantiene con sesgo alcista, luego de abrir en torno a los $968 y moverse durante la jornada principalmente entre $967 y $973, cotizando actualmente cerca de los $970: “El escenario externo continúa favoreciendo al dólar, con un índice DXY acercándose nuevamente a los 101 puntos, mientras las tasas de los bonos del Tesoro siguen presionando al alza“.

“En materias primas, el cobre cae hacia US$6,61 por libra, llegando a una zona técnica de soporte. La corrección está siendo acompañada por una desaceleración de las ganancias industriales en China, un dólar más fuerte y menor actividad esperada en el mercado asiático ante los próximos feriados chinos, factores que han debilitado las expectativas de demanda de corto plazo“, añadió.

“Para el USD/CLP, la combinación de un cobre debilitándose, tasas estadounidenses elevadas y un dólar internacional firme mantiene el escenario favorable para nuevas presiones alcistas. Mientras el tipo de cambio logre mantenerse sobre la zona de $967-$970, los $980 comienzan a aparecer como la siguiente referencia a vigilar. Esta semana será especialmente relevante por los datos de empleo, PCE y actividad en Estados Unidos, que podrían reforzar o moderar las expectativas de una nueva subida de tasas de la Fed”, puntualizó el analista.

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, explicó que el alza de la divisa norteamericana tiene como principal motivo lo que ocurrió el fin de semana: “Estados Unidos rechazó la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Teherán dijo que no suavizará sus condiciones, lo que hizo subir el petróleo y llevó a los inversionistas a refugiarse en el dólar“.

En esa línea, afirmó que para hoy y mañana, en un escenario alcista para el dólar, si la tensión en Medio Oriente sigue sin resolverse y el cobre continúa bajando, el tipo de cambio podría volver a los $972 durante la jornada y buscar los $975 el martes.

En un escenario bajista, si se retoman las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, como se espera, y el cobre recupera terreno, el dólar podría bajar hacia los $964 hoy y acercarse a los $960 mañana.