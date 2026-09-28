Guillermo Ramírez (UDI) tras interpelación al canciller Pérez Mackenna: “Fue un nocaut del ministro al diputado socialista”

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la interpelación impulsada por la oposición contra el canciller Francisco Pérez Mackenna.

“Lo que acabamos de ver fue un verdadero nocaut del ministro al diputado socialista. Aquí vimos la diferencia entre un ministro serio, un verdadero estadista que puso por delante los intereses de Chile, y un diputado que tuvo un comportamiento mezquino, que solamente buscó una pequeña ganancia política para su sector político”, manifestó el gremialista.

A su juicio, esta interpelación no aportó mucho al debate político, puesto que las preguntas de Venegas fueron bastante “mezquinas” y valoró que el secretario de Estado no cayera en polémicas con el parlamentario.

“El diputado Venegas trató de provocar al ministro durante toda la interpelación, no lo logró, y la verdad es que fue por lana y terminó siendo trasquilado en la última pregunta”, comentó.

Cabe mencionar que, al cerrar la interpelación, el diputado Venegas le planteó abandonar su cargo en la Cancillería y Pérez Mackenna le respondió: “¿Por qué no renuncio? Porque usted no es el Presidente de la República”.

Sobre la respuesta que entregó Pérez Mackenna sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, Ramírez sostuvo que “habló con una claridad que no habíamos escuchado antes, al decir que para que algo sea vinculante necesita un lápiz, un papel y una firma, y acá no hubo firma, sino que hubo una declaración conjunta. Y el diputado Venegas deberá saber que para que algo sea un tratado y sea vinculante, requiere ser, además, ratificado por el Congreso. Y aquí no se va a enviar ningún papelito para que sea ratificado”.

Finalmente, remarcó que las relaciones exteriores del país las fija el Presidente de la República a través de su Cancillería. Por lo tanto, concluyó: “Esa es la postura también que debemos defender los parlamentarios, las autoridades de los partidos políticos, los ministros y los subsecretarios”.

¿Qué dijo el canciller Pérez Mackenna sobre el Escudo de las Américas?

En su intervención, el parlamentario del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, señaló: “Las declaraciones conjuntas con compromisos políticos, y aunque no se llamen tratados ni tengan lenguaje de obligaciones, sí pueden hacerse valer (…) ¿Qué abogado de su ministerio revisó la declaración del Escudo de las Américas y aprobó que Chile firmara?”.

Ante esto, el canciller Francisco Pérez Mackenna respondió: “Para firmar se requiere un papel y un lápiz. En este caso no hubo firma, esto es simplemente una declaración”.

“Le puedo recordar que nosotros nos pasamos seis años en el juicio de La Haya justamente defendiendo la diferencia que hay entre una declaración política y un tratado, y no lo vamos a borrar ahora de un plumazo. Así que esto es simplemente una declaración, pero que no es vinculante”, complementó.