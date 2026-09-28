Se esperan hasta 36°C: Decretan Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas en tres comunas del norte del país

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para tres comunas de la Región de Antofagasta debido a un evento meteorológico.

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de altas temperaturas anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, se prevé “altas temperaturas” en la zona de la pampa de la región, fenómeno que se desarrollará entre el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre. En concreto, las comunas bajo la alerta son Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena por altas temperaturas, que se encuentra vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Finalmente, desde el Senapred recomendaron a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00 horas, máxima radiación ultravioleta); y vigilar la temperatura corporal y condición de niños/as y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad.