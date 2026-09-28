Cámara de Diputados aprueba solicitud de antecedentes al presidente Kast sobre el Escudo de las Américas

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la solicitud para pedir más antecedentes al presidente José Antonio Kast sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, tras finalizar la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

De esta forma, fue aprobada la petición con 66 votos a favor, 71 en contra y una abstención. La solicitud surge tras las críticas y dudas por parte de la oposición y ciertos partidos del oficialismo respecto a lo que involucra la integración de Chile a la cooperación internacional contra el crimen organizado.

En concreto, la solicitud —que requería un tercio (1/3) de los votos de la Cámara Baja para su aprobación— pide información sobre los alcances de la integración.

Los antecedentes que pedirá la Cámara Baja a Kast por el Escudo de las Américas

En primer lugar, se pedirá la declaración conjunta oficial sobre la soberanía hemisférica, de fecha 23 de septiembre, tanto en español como en inglés.

A esto se suman las declaraciones conjuntas de los actores del Escudo de las Américas del 21 de mayo, 10 de junio y 23 de junio de 2026, las cuales deberán contener las indicaciones de cada una de las autoridades que las suscribieron y la fecha de las firmas.

Asimismo, se solicitó la copia de cualquier otro instrumento suscrito por el Estado de Chile en el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles (CCC), al igual que la precisión sobre el tipo de participación del país en cada período.

Por último, se pidió la entrega de un informe jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se fundamente por qué los instrumentos comprometidos en la cooperación no requieren la aprobación del Congreso Nacional.

Además, se requirió identificar a los organismos nacionales que participan en el proceso y detallar los protocolos para el intercambio de información e inteligencia.