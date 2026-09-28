INE identifica 1.207.333 empresas activas en Chile en 2025, un alza de 3,9% frente a 2024

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó por primera vez los resultados del Registro Estadístico de Unidades Económicas (RUE), una infraestructura estadística que integra registros administrativos, datos de encuestas y otras fuentes de información para apoyar la producción de estadísticas económicas del organismo.

Según esta primera versión, en 2025 se identificaron 1.207.333 empresas activas en Chile, un aumento de 3,9% respecto de 2024 y de 21,1% respecto de 2018.

El crecimiento no ha sido lineal. Entre 2018 y 2025, el número de empresas activas subió de 997.041 a 1.207.333, un incremento de 210.292 unidades.

El mayor salto interanual del período se registró en 2021, con 6,8%, mientras hubo caídas en 2020 (-1,2%) y 2023 (-0,2%), coincidiendo con la pandemia y su posterior ajuste.

Región Metropolitana concentra 41,1% de las empresas

En materia geográfica, la Región Metropolitana concentra 495.775 empresas activas, equivalente a 41,1% del total nacional. Le siguen Valparaíso, con 9,1%; Biobío, con 7,3%, y Maule, con 6,4%; en conjunto, estas cuatro regiones reúnen 63,9% de las empresas del país.

Las 12 regiones restantes suman 395.295 empresas, un promedio de 32.941 por región. Aysén registra la menor cantidad, con 9.831 empresas activas, equivalente a 0,8% del total.

Por actividad económica, el sector Comercio lidera la estructura empresarial del país, con 33,6% de las empresas activas (405.781 unidades), seguido de Industrias manufactureras, con 10,2% (122.897), y Transporte y almacenamiento, con 8,8% (105.759).

Junto con Construcción (8,0%) y Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (6,9%), estos cinco sectores concentran 67,4% del total nacional.

Solo tres de las 18 secciones económicas agrupan más de la mitad de las empresas activas del país.

Según su tamaño medido por ventas, predominan las unidades de menor escala: 865.324 empresas son micro (71,7% del total) y 242.832 son pequeñas (20,1%), sumando entre ambas 91,8% del universo empresarial.

Las medianas llegan a 32.916 (2,8%) y las grandes a 14.959 (1,3%). Dentro del tramo micro, 355.513 empresas se ubican en el estrato de hasta 200 UF anuales de ventas, y 51.302 empresas activas, equivalentes a 4,2% del total, no registran ventas.

Casi dos tercios no registran trabajadores dependientes

La fotografía cambia si se mide por trabajadores dependientes formales: solo 426.165 empresas, un 35,3% del total, registran al menos un trabajador dependiente. De ellas, 83,4% son micro y 13,2% son pequeñas según ese criterio.

Entre las microempresas con trabajadores, 159.464 tienen un solo dependiente, equivalente a 44,9% de ese tramo. Las 781.168 empresas restantes, es decir, 64,7% del total nacional, no registran trabajadores dependientes.

El cruce entre ambas variables agrega matices. De las 1.207.333 empresas activas, 375.329 quedan clasificadas simultáneamente por ventas y por trabajadores, un 31,1% del total. Dentro de ese grupo, 707.716 empresas son micro por ventas y no registran trabajadores dependientes, lo que equivale a 58,6% de todas las empresas activas del país.

En el extremo opuesto, de las 14.959 empresas grandes por ventas, solo 19,7% también es grande por número de trabajadores, mientras 8,9% de ellas no registra trabajadores dependientes.

En 2025 nacieron más de 180 mil empresas

En materia de demografía empresarial, en 2025 nacieron 180.851 empresas, equivalente a una tasa de nacimientos de 15,0%, la segunda cifra más alta del período, después de las 190.450 de 2021, cuando la tasa llegó a 17,5%.

El mínimo del período se registró en 2024, con 13,8%. La tasa de nacimientos superó a la de muertes en todos los años con información completa, entre 2018 y 2023; en 2023, la diferencia fue de 1,9 puntos porcentuales, con 157.745 nacimientos frente a 135.802 muertes.

La tasa de muertes alcanzó su valor más alto en 2019, con 14,4%, y el más bajo en 2021, con 10,3%.

Sobre la sobrevivencia de las empresas, el INE detalla que entre 75% y 81% de las unidades sigue activa un año después de haber nacido, según la cohorte analizada, mientras cerca de 43% sobrevive al quinto año de operación.

El organismo precisó que esta primera versión del RUE constituye una etapa inicial en su desarrollo, y que su evolución contempla la incorporación progresiva de nuevas unidades estadísticas, entre ellas establecimientos y grupos de empresas, además de la integración de nuevas fuentes de información y la ampliación de variables disponibles para caracterizar a las unidades económicas.

El diseño del registro se basa en recomendaciones y estándares internacionales sobre registros estadísticos de empresas, y es resultado de una serie de convenios que han permitido ampliar la información de identificación, contacto, ubicación, estratificación y demografía de las empresas, en colaboración con instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Economía, el Consejo para la Transparencia, la Dirección ChileCompra, el Diario Oficial, el Mineduc y la Dipres, entre otras.