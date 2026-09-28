Nelson Venegas (PS) tras interpelación al canciller Pérez Mackenna: “Tengo la sensación de que no contestó con la veracidad que corresponde”

El diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, se refirió a la interpelación al canciller de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario socialista, quien lideró la interpelación y realizó una serie de preguntas al ministro de Relaciones Exteriores sobre las acciones que ha tomado el Gobierno de Chile respecto de las distintas intervenciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, la adhesión al Escudo de las Américas y la controversia que se generó con Argentina por el Estrecho de Magallanes, afirmó: “Tengo la sensación de que no contestó prácticamente ninguna pregunta y las que contestó, no lo hizo con la veracidad que corresponde”.

Respecto a las acciones que se han realizado para conocer la gestión del titular de Relaciones Exteriores, detalló que “hemos presentado más de 40 oficios, los cuales son muchos de respuesta secreta”.

Venegas remarcó que el canciller Pérez Mackenna no entregó respuestas concretas. “Contestó lo que quiso y es lamentable porque esta era una oportunidad para aclarar ciertos puntos”, y acusó que hubo “falsedades” en su respuesta, específicamente por sus dichos sobre el Escudo de las Américas.

Cabe mencionar que Venegas, junto a la oposición, impulsó la interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores.

¿Qué dijo el canciller Pérez Mackenna sobre el Escudo de las Américas?

En su intervención, el parlamentario del PS señaló: “Las declaraciones conjuntas con compromisos políticos, y aunque no se llamen tratados ni tengan lenguaje de obligaciones, sí pueden hacerse valer (…) ¿Qué abogado de su ministerio revisó la declaración del Escudo de las Américas y aprobó que Chile firmara?”.

A lo que el canciller respondió: “Para firmar se requiere un papel y un lápiz. En este caso no hubo firma, esto es simplemente una declaración”.

“Le puedo recordar que nosotros nos pasamos seis años en el juicio de La Haya justamente defendiendo la diferencia que hay entre una declaración política y un tratado, y no lo vamos a borrar ahora de un plumazo. Así que esto es simplemente una declaración, pero que no es vinculante”, complementó.