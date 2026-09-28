Cobre inicia la semana con fuerte baja de 1,33% y cae a US$ 6,6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres

El precio del cobre cerró este lunes en US$ 6,60 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una caída de 1,33% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.544,5.

La baja es la más pronunciada registrada en las últimas dos semanas y devuelve al metal a niveles similares a los de mediados de septiembre, tras el máximo alcanzado el lunes anterior, cuando el cobre había subido 1,78% hasta superar los US$ 6,7 la libra.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,56 la libra, con una baja de 1,31%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 retrocedieron a US$ 6,57 la libra en ambos casos, con caídas de 1,29% y 1,33% respectivamente, en una corrección generalizada a lo largo de toda la curva de precios.

El promedio mensual del cobre a la fecha se ubica en US$ 6,57 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior. El promedio anual llega a US$ 6,09 la libra, un alza de 40,57% respecto de igual período de 2025, un nuevo máximo en lo que va del año, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,70 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 7,04 la libra para agosto de 2027. El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se mantuvo en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en octubre se transaron en US$ 7,43 la libra, cifra que incluye impuestos. El promedio de cierre de agosto en esa bolsa fue de US$ 7,27 la libra.

Inventarios se mantienen estables en Londres

Los inventarios de cobre en Londres se mantuvieron prácticamente estables, con una baja de apenas 150 toneladas hasta 251.350 toneladas entre el 25 y el 28 de septiembre, una caída de 0,06%.

En Nueva York, los inventarios de COMEX subieron levemente, con un incremento de 829 toneladas hasta 699.333 toneladas, un alza de 0,12%.

Los inventarios de la Bolsa de Futuros de Shanghái continúan sin actualización desde el jueves y se mantienen en 47.147 toneladas al 24 de septiembre, tras la fuerte caída de 15,92% reportada esa jornada.

Entre los otros metales transados en Londres, el zinc lideró las caídas con un retroceso de 2,54% hasta US$ 3.957 por tonelada, seguido por el plomo, que bajó 0,87% hasta US$ 1.886, y el estaño, que retrocedió 0,51% hasta US$ 53.750.

El aluminio cayó 0,17% hasta US$ 3.248,5, mientras que el níquel cerró sin variación en US$ 16.050 por tonelada.

El carbonato de litio se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación desde mediados de septiembre, según cifras del Banco Central.