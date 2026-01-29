Demanda de vuelos comerciales creció un 5,3% en 2025 en todo el mundo

En un informe presentado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se revelan las cifras de transporte aéreo comercial en todo el mundo. Revisa los detalles.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presentó las cifras sobre los vuelos comerciales en el año 2025. A nivel mundial, la demanda por vuelos comerciales aumentó un 5,3% respecto al 2024.

Respecto a los vuelos internacionales, la demanda creció aún más, alcanzando un 7,1%. Mientras que la demanda por vuelos nacionales aumentó en un 2,4%.

Desde la IATA señalaron que el crecimiento de la demanda por vuelos comerciales se debe a una sólida recuperación posterior a la COVID-19. Por otra parte, destacaron que el auge de los vuelos comerciales permite poner sobre la palestra los dos desafíos claves de la aviación actual, la descarbonización y la cadena de suministro.

“La descarbonización protegerá el crecimiento a largo plazo en el futuro. Los gobiernos cuyas economías crecen gracias a la aviación deben proporcionar un marco de política fiscal favorable para acelerar rápidamente el progreso, para que el sector energético aumente la producción de combustibles sostenibles para la aviación“, explicó Willie Walsh, Director General de la IATA.

Por otra parte, destacó a la cadena de suministro como el principal “dolor de cabeza” para las aerolíneas. “La gente claramente quería viajar más, pero las aerolíneas sufrían de falta de fiabilidad en los plazos de entrega de nuevos aviones, limitaciones en la capacidad de mantenimiento y aumento de costos, que se estima que superarán los US$11 mil millones“, dijo Walsh.

A esto, agregó que para satisfacer la demanda, las aerolíneas mantuvieron los aviones en servicio durante más tiempo y llenando más asientos en cada vuelo. “Es fundamental que 2025 sea el punto más bajo de la crisis de la cadena de suministro y que 2026 marque un repunte”, cerró.

¿Cómo se distribuyeron los vuelos en todo el mundo?

A nivel mundial, el sector Asia-Pacífico lideró los vuelos de todo el mundo el 2025 con un 34,5% , siendo seguido por Europa (26,6%), Norteamérica (21,8%), Medio Oriente (9,5%), Latinoamérica y Caribe (5,4%) y África (2,2%).

En cuanto a la demanda de vuelos nacionales, Brasil tuvo un gran crecimiento del 11,1%, Estados Unidos sufrió una contracción con un -0,6%, en China los vuelos aumentaron un 4,7%, 5,2% en India, 4,8% en Japón y 0,8% en Australia.